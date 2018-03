Anticipazione Il Segreto: tragedia a Puente Viejo, colpa di Francisca

Il Segreto anticipazioni: la figlia di Julieta muore per colpa di Francisca

A Puente Viejo non si deve mai abbassare la guardia, soprattutto se sei nemico di Francisca Montenegro. A Il Segreto sta per arrivare una nuova e sconvolgente tragedia. Julieta si è stabilita in paese con sua nonna e sua figlia Ana. La donna che ha salvato la vita della piccola Juanita è infatti riuscita a trovare un lavoro grazie ad Emilia e Adela. La ragazza ricorda sin dal primo momento la dolce e buona Pepa. Julieta va a vivere in una delle cose abbandonate che sembrano essere di proprietà della Montenegro. Quest’ultima è stufa degli sfollati che hanno occupato le case vicino La Villa e inizia a pensare ad un piano che possa allontanare tutti.

Anticipazioni Il Segreto: Francisca e Prudencio uccidono la figlia di Julieta, la morte di Ana

Francisca decide di incendiare tutte le abitazioni che sono state occupate. Per portare a termine tale piano, la Montenegro ingaggia il suo fidato Mauricio e Prudencio. I due uomini accettano il lavoro e si mettono subito al lavoro. Prima di concludere il tutto, però, la dark-lady della soap opera spagnola chiede loro di stare molto attenti. La signora di Puente Viejo non vuole alcun morto e per questo devono prima controllare che non ci sia nessuno all’interno delle varie abitazioni. Qualcosa va storto e i due uomini danno fuoco ad ogni casa, senza rendersi conto che in una di queste c’è la piccola Ana, figlia di Julieta.

Anticipazione Il Segreto: Julieta distrutta per la morte di Ana

Ana si trova in casa nel momento in cui Mauricio e Prudencio danno fuoco ad ogni abitazione. I non si rendono conto della presenza della bambina. Quando Julieta torna, si rende conto di ciò che è accaduto alla sua dolce figlia. La donna è distrutta dal dolore e non riesce a farsene una ragione. A causa del brutto colpo subito, la nuova Pepa di Puente Viejo scappa dal paese.