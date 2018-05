Anticipazione Il Segreto: il figlio di Candela e Severo scompare

Il Segreto anticipazioni: Carmelito scompare, Candela e Severo sotto shock

Nelle prossime puntate de Il Segreto, Candela e Severo vivono momenti drammatici. La dolce pasticcera si lascia impietosire dallo stato di salute di Venancia, la quale rivela di essere vicina alla morte. Al termine di un ennesimo malore, la moglie del Santacruz aiuta l’ex suocera e poi confida alle sue amiche che non chiederà alla donna di lasciare Puente Viejo. Il colpo di scena arriva durante il matrimonio di Carmelo e Adela. Il piccolo Carmelito accusa una febbre improvvisa e così Candela è costretta ad affidarlo alle cure di Venancia. Quest’ultima decide di non partecipare all’evento e resta insieme al neonato. La pasticcera, intanto, dichiara di non voler prendere parte alle nozze, ma poco dopo viene convinta da Severo a lasciare Carmelito a Venancia. Non appena il matrimonio finisce, i due coniugi Santacruz tornano a casa e qui si trovano di fronte a una scena inaspettata. Venancia è riversa per terra e quando si sveglia dichiara di aver perso i sensi dopo essere stata colpita alla nuca.

Anticipazione Il Segreto: nessuna traccia di Carmelito

Non solo, Candela e Severo notano subito la culla del loro bambino vuota. Non c’è più alcuna traccia di Carmelito e nessuno sembra sapere dove sia finito. La pasticcera è scioccata per quanto accaduto e si lascia andare a un urlo di dolore, talmente forte che i compaesani giungono nell’abitazione che si trova sopra la pasticceria. Il sergente Cifuentes avvia subito le ricerche del piccolo, sebbene non si abbia alcuna pista da seguire. Severo sospetta subito di Donna Francisca e va ad affrontare alla Villa. Qui parla con Raimundo, attraverso il quale comprende che la dark lady non è coinvolta con la sparizione di suo figlio. Infatti, sappiamo che la Montenegro è impegnata con la scarcerazione di Saul. A questo punto, Candela, in preda al panico, accusa Severo di quanto accaduto. Infatti, più volte, la pasticcera ha chiesto al marito di lasciare Puente Viejo.

Anticipazioni Il Segreto: Candela accusa Severo, il colpevole è sotto i loro occhi

Candela se la prende duramente con Severo, per non averle dato ascolto quando lei avrebbe voluto raggiungere Lucas a La Granja. La pasticcera, inoltre, rivela di non voler più vivere senza suo figlio. Il colpevole della sparizione di Carmelito è proprio sotto i loro occhi. Ricordiamo che Venancia è l’unica a conoscere tutta la verità.