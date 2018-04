Anticipazione Il Segreto: Marcela lascia Matias e scappa

Il Segreto anticipazioni: Marcela va via e lascia Matias con una lettera

Le prossime puntate de Il Segreto regalano ai telespettatori della telenovela grandi sorprese e colpi di scena inaspettati. Proprio ora che Matias inizia ad essere felice al fianco di Marcela, le cose tornano a mettersi molto male. Beatriz è disperata e delusa per la fine della sua storia’ d’amore segreta con il figlio di Emilia e Alfonso e inizia perciò a trovare consolazione in Aquilino. L’uomo corteggia la Dos Casas e alla fini diventano amanti nel vero senso della parola. In ogni caso, la figlia di Hernando comprende di non poter andare avanti con questa strana storia d’amore peccaminosa e decide così di chiudere il tutto. Il cattivissimo socio de Los Menantiales non vuole far allontanare da sé Beatriz e con un inganno la invita nella casa in cui solitamente facevano l’amore.

Anticipazione Il Segreto: Marcela non si fida di Matias e lo lascia

Beatriz e Aquilino sono soli in casa e lui tenta di violentarla. La ragazza prova ad allontanarlo, ma l’uomo sembra non sentire ragioni. Matias è venuto a conoscenza del pericolo che sta correndo la sua ex fidanzata e per questo accorre in suo aiuto. Il giovane Castaneda si trova faccia a faccia con Aquilino. Quest’ultimo sembra pronto a tutto e pare voler mettere fine alla vita del dolce figlio di Emilia e Alfonso. Fortunatamente, Marcela arriva in tempo e punta un fucile verso il socio di Hernando. La giovane donna salva così la vita di suo marito e della sua rivela in amore.

Anticipazioni Il Segreto: Marcela va via e lascia Matias

Marcela inizia a pensare che Matias sia ancora perdutamente innamorato di Beatriz. La futura mamma decide così di prendere in mano la situazione a modo suo. La bellissima donna scrive una lettera a suo marito, invitandolo ad essere felice con la Dos Casas e va via da Puente Viejo. In ogni caso, Castaneda non sembra affatto felice e si mettere immediatamente sulle traccie della sua sposina.