Anticipazione Il Segreto: Hernando mette in pericolo Camila

Il Segreto anticipazioni: Camila in pericolo per colpa di Hernando

Le anticipazioni de Il Segreto rivelano che Hernando si trova in estrema difficoltà, tanto che si vede minacciato dall’usuraio Exposito. Ricordiamo che quest’ultimo ha aiutato economicamente il Dos Casas ad entrare in società con Aquilino. Ora, però, l’uomo pretende il denaro con gli interessi e ad avere la peggio potrebbe toccare a Camila. Sappiamo bene che la situazione economica del Los Manantiales è in gravi condizioni e questo il Benegas lo sa. Infatti, è proprio lui ad approfittarsi di questo tragico periodo che sta sconvolgendo Hernando. Intanto, a stargli vicino ci pensa Don Anselmo, il quale ha compreso la situazione. Pertanto, il prete consiglia l’amico a chiedere aiuto a Nicolas, il quale potrebbe dargli il denaro necessario. Ma Hernando non ha intenzione di mischiare gli affari con la sua amicizia con l’Ortuno. Ma la situazione peggiora sempre di più, quando Exposito manda dei criminali al Los Manantiales per minacciare il Dos Casas. Se fino ad ora quest’ultimo ha tentato di tenere testa all’usuraio, ecco che è costretto a cedere.

Anticipazioni Il Segreto: Exposito minaccia tutta la famiglia di Hernando

Hernando non può che adeguarsi alle volontà di Exposito. Intanto, Don Anselmo chiede al Dos Casas di mettere al corrente la sua famiglia su quanto sta accadendo. Infatti, potrebbero rischiare la vita anche Camila e Beatriz. È lo stesso Exposito a rivelare a Hernando di essere pronto a prendersela con sua moglia. Ma Hernando non ha il coraggio di presentare la realtà attuale della loro famiglia alle due donne. Il Dos Casas, però, non può più nascondere la sua profonda agitazione e confessa a Camila e Beatriz di essere preoccupato, poiché qualcuno potrebbe essersi introdotto nella loro abitazione. Invece Aquilino sembra aver intuito la situazione che sta affrontando Hernando. Bisogna stare attenti a questo punto, visto che il Benegas approfitta dei problemi del Los Manantiales.

Anticipazione Il Segreto: Hernando aiutato da Aquilino, Nicolas si offende

Aquilino è tutt’altro che una persona buona. Si avvicina particolarmente a Beatriz con il solo scopo di raggiungere i suoi obbiettivi. Nel frattempo, causa ancora più problemi al Los Manantiales, facendo ritirare dal mercato tutti i suoi prodotti. Proprio a causa di queste basse vendite, Hernando si trova minacciato ancora da Exposito. Quest’ultimo inizia a mostrare al Dos Casas l’ipotesi di prendersela con Camila. Ma ecco che arriva l’intervento inaspettato di Aquilino, il quale paga il debito di Hernando all’usuraio. In questo frangente, Nicolas si infuria con l’amico per non aver accettato il suo aiuto.