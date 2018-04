Anticipazione Il Segreto: Hernando, Camila e Beatriz lasciano Puente Viejo

Il Segreto anticipazioni: Hernando, Camila e Beatriz perdono il Los Manantiales e lasciano la soap

Le anticipazioni de Il Segreto rivelano che Hernando, Camila e Beatriz lasciano Puente Viejo. Ebbene la famiglia Dos Casas sceglie di abbandonare il piccolo paesino spagnolo per ricominciare una nuova vita. Ciò accade proprio a causa di Aquilino. Quest’ultimo riesce ad approfittare della sua quota di maggioranza sul Los Manantiales per far emettere da un giudice il mandato di sfratto nei confronti della famiglia Dos Casas, entro tre giorni. Hernando non può opporsi alla legge e così comprende di non avere più alcuna possibilità. Il padre di Beatriz si ritrova costretto a prendere in considerazione un lavoro dirigenziale in un centro termale in Cecoslovacchia, proposto da un suo amico. Ma non finisce qui, perché Aquilino riesce anche a bloccare tutti i conti bancare dei Dos Casas. Solo con l’aiuto di Nicolas, i tre riescono ad avere i biglietti per partire. Il Benegas non deve sapere nulla di questa partenza e si preparano a fuggire in fretta e furia per la Cecoslovacchia.

Anticipazione Il Segreto: Camila e Nicolas si salutano prima della partenza

Hernando, Camila e Beatriz salutano i loro amico. La Valdesalce è incinta nel momento della partenza, ma i telespettatori non assisteranno alla nascita di suo figlio. Intanto, la donna si congeda da Nicolas, a cui rivela di essersi accorta dei sentimenti che prova nei suoi confronti. Inoltre, lo ringrazia per non essersi mai approfittato dei momenti di crisi avuti con Hernando. Quest’ultimo, intanto, consegna a Gracia, Emilia e Adela una delega per gestire il 49% dell’impresa, che ora è in mano ad Aquilino. Ovviamente Hernando e Camila salutano con molto affetto Don Anselmo, che è sempre stato a loro fianco. Nel frattempo, Beatriz rimane ancora una volta delusa da Matias. Infatti, la giovane cerca di riconquistare il cuore del Castaneda, appena scopre che Marcela è scappata, senza però ottenere risultati positivi.

Anticipazioni Il Segreto: Beatriz ci riprova con Matias ma viene rifiutata

Matias rifiuta ancora una volta Beatriz, confessandole di non provare più nulla per lei. La figlia di Hernando si deve, dunque, arredere e seguire Hernando e Camila verso la Cecoslovacchia. Ma prima di lasciare Puente Viejo, la Dos Casas tenta il suicidio ingerendo delle pastiglie. A fermarla ci pensa la Valdesalce. Beatriz prima di partire giura che tornerà nel piccolo paesino per distruggere la felicità di Matias e Marcela.