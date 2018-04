Anticipazione Il Segreto: il figlio di Adela vuole sparare a Carmelo

Il Segreto anticipazioni: Ulpiano vuole uccidere Carmelo, il figlio di Adela su tutte le furie

Nel corso delle prossime settimane le cose a Puente Viejo prendono una spiacevole piega. Carmelo viene nominato il nuovo sindaco del paese e subito dopo organizza il matrimonio con la sua amata Adela. Prima del giorno delle nozze, la coppia de Il Segreto inizia a chiedersi se sia il caso di raccontare ad Ulpiano la verità sulla morte di suo padre Leonidas. Il figlio della dolce maestra è ancora all’oscuro di tutto e non immagina minimamente che sia stato proprio Leal a sparare contro il suo caro. In ogni caso, i due futuri coniugi credono che non sia il caso di rivelare al ragazzo una cosa simile. Secondo Adela e secondo il migliore amico di Severo Santacruz, il ragazzo non sarebbe in grado di capire le circostanze che hanno costretto Carmelo ad uccidere l’uomo.

Anticipazione Il Segreto: il figlio di Adela scopre la verità sulla morte di suo padre

Ulpiano arriva a Puente Viejo per partecipare alle nozze di sua madre Adela e Carmelo. Il giovane è felice di vedere la sua amata con il sorriso e non può che ringraziare Leal per la felicità ritrovata. In ogni caso, la dark-lady della soap opera spagnola non resta con le mani in mano. Francisca Montenegro vuole rovinare la vita di Carmelo e per questo decide di raccontare al figlio della maestra tutta la verità. Il ragazzo riceve un messaggio anonimo in cui gli viene chiesto di presentarsi al ponte vecchio fuori dal paese. Il Talavera si reca all’appuntamento convinto che ad attenderlo ci sia una ragazza di cui si è invaghito.

Anticipazioni Il Segreto: Ulpiano tenta di uccidere Carmelo

Ulpiano incontra Francisca e quest’ultima racconta al giovane la verità sulla persona che ha ucciso suo padre Leonidas. Ovviamente, la Montenegro racconta una versione totalmente diversa dalla verità. Il giovanotto resta senza parole e affronta immediatamente Leal. I due discutono e Talavera scappa di casa, chiedendo ospitalità a Matias e Marcela. Successivamente, il sindaco di Puente Viejo scopre dove si trova il ragazzo e lo raggiunge. I due discutono e non trovano alcun accordo. Successivamente, Ulpiano va da Leal e sembra pronto a vendicare suo padre, puntando una pistola addosso al nuovo amore di sua madre. Per fortuna, il giovane non spara e torna anche a casa, ma le nozze vengono annullate.