Anticipazione Il Segreto: Don Anselmo ha un incidente, colpo di scena

Il Segreto anticipazioni: Don Anselmo cade e perde la memoria

Protagonista delle nuove anticipazioni de Il Segreto è Don Anselmo. L’amatissimo sacerdote di Puente Viejo torna al centro dell’attenzione. Era da tempo che il buon prete non ne combinava una delle sue. Questa volta, però, pare sia tutta colpa della dolce Gracia. Indaffarata nelle faccende di lavoro all’Emporio di Dolores, la moglie di Hipolito dimentica una saponetta sul pavimento del negozio. Il brav’uomo si reca dalla Hermoso per scambiare quattro chiacchiere, finendo poi per rimetterci (quasi) le penne. Anselmo non si rende conto dell’ostacolo che c’è a terra e scivola sul sapone, cadendo e sbattendo fortemente la testa. Tale incidente ha un epilogo tutto da ridere.

Anticipazione Il Segreto: Anselmo dimentica di essere un sacerdote

Una volta caduto, Anselmo riesce a riprendersi solo dopo alcuni minuti di panico e paura. Successivamente, Berengario decide di far visitare dal medico il suo amico e collega per essere sicuri che sia tutto ok. Nei giorni a venire, i paesani si rendono conto che il sacerdote ha perso la memoria. A quanto pare, il buon uomo ha dimenticato chi è. Passeggiando per la piazza di Puente Viejo, in brevissimo tempo tutti si rendono conto che Anselmo è vestito con gli abiti civili e non con la sua ormai abituale tunica. Di fronte all’insistenza delle domande dei suoi compaesani, l’uomo perde la pazienza e dichiara fermamente di non essere mai stato un sacerdote. Il comportamento dell’uomo inizia perciò a lasciare tutti un po’ increduli e a bocca aperta.

Anticipazioni Il Segreto: Don Anselmo tratta male i suoi amici

Dopo aver perso quasi completamente la memoria, Anselmo inizia a comportarsi in modo strano. Il sacerdote inizia infatti a trattare male tutti i suoi amici, criticandoli anche senza mezze misure e peli sulla lingua. Una ventata d’aria fresca e ironica come questa mancava da ormai svariato tempo a Il Segreto di Punete Viejo.