Anticipazione Il Segreto: Candela nei guai, arriva l’ex suocera Venancia

Il Segreto anticipazioni: arriva Venancia, l’ex suocera di Candela

Nelle prossime puntate de Il Segreto, a Puente Viejo arriva Venancia, l’ex suocera di Candela. La dolce pasticcera si ritrova ad affrontare nuovi importanti guai. Abbiamo assistito, in quest’ultimo periodo, una profonda crisi coniugare tra la Menzibal e Severo. In particolare, quest’ultimo ha intenzione di continuare la sua vendetta contro Donna Francisca, mentre Candela vorrebbe lasciare il piccolo paesino spagnolo. Infatti, la pasticcera sente il bisogno di allontanare se stessa e il piccolo Carmelito dalla Montenegro. La Menzibal confessa a Emilia di essersi già accordata con Lucas e volerlo raggiungere a La Graja, senza parlarne con il Santacruz. Con grande dolore, Candela ha intenzione di fuggire lontano. Questa fuga viene, però, bloccata proprio da Severo. Quest’ultimo nota che la moglie ha preparato le valigie e chiede subito delle spiegazioni. La Menzibal ammette di essere spaventata e di voler lasciare il piccolo paesino spagnolo. Ma il Santacruz conferma, anche in questo caso, di non voler mettere da parte tutto il male che Donna Francisca ha fatto alla loro famiglia. Pertanto, le chiede una settimana di tempo per mettere in atto il suo piano.

Anticipazione Il Segreto: Candela nei guai, cosa vuole Venancia?

Candela decide di dare un’altra possibilità a Severo e resta al suo fianco a Puente Viejo. Ed ecco che compare Venancia Almargo, la madre del suo primo marito Ricardo. Quest’ultimo, ricordiamo, era comparso nel corso della terza stagione della soap, quando la Menzibal doveva convolare a nozze con Tristan. L’uomo venne poi ucciso da Jacinta. Candela non si aspettava di certo di ricevere la visita della sua ex suocera. La donna le chiede perdono per non averla mai difesa dalle violenze di Ricardo. Venanzia confessa di essere malata e, con questa scusa, forza la pasticcera a perdonarla. Nonostante ciò, Candela le chiede di lasciare Puente Viejo. Ma la Almargo non ha intenzione di farlo e così cerca posto nella locanda di Emilia e Alfonso.

Anticipazioni Il Segreto: Venancia pronta a creare guai nella vita di Candela

Tutta questa situazione porta solo a diversi tragici eventi che vede la famiglia di Candela protagonista. Inizialmente la pasticcera non rivela a Severo di aver ricevuto la visita della sua ex suocera. Ma presto il Santacruz si rende conto che c’è qualcosa che non va. La pasticcera ribadisce al marito di essere preoccupata per le possibili ritorsioni da parte di Donna Francisca.