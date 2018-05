Anticipazione Il Segreto: Beatriz disperata tenta il suicidio

Il Segreto anticipazioni: Beatriz cerca di riconquistare Matias, Hernando e Camila decidono di lasciare Puente Viejo

Le anticipazioni de Il Segreto annunciano che Beatriz tenta il suicidio prima di lasciare Puente Viejo. La giovane Dos Casas non riesce ad accettare la fine dela sua storia d’amore con Matias, il quale ormai sembra amare Marcela. Quest’ultima, però, scappa poiché crede che il marito sia ancora innamorato di Beatriz. Non appena la figlia di Hernando scopre quanto accaduto decide di approfittare per riconquistare il cuore di Matias. Il giovane Castaneda, però, rifiuta le avances della sua vecchia fiamma e si concentra nelle ricerche di Marcela. Intanto, Hernando e Camila hanno preso la decisione di lasciare il piccolo paesino spagnolo. La famiglia Dos Casas si prepara a raggiungere la Cecoslovacchia. Questa scelta viene presa dai due coniugi dopo aver visto Aquilino pronto a tutto pur di rovinarli. Hernando, sapendo che c’è un’azienda che può gestire lontano da Puente Viejo, decide di mettere in salvo la sua famiglia. Il Benegas ha il 51% del poter sul Los Manantiales, dunque il Dos Casas non ha altra scelta.

Anticipazione Il Segreto: Beatriz tenta il suicidio, Camila la ferma

Aquilino mette alle strette Hernando, il quale decide di lasciare Puente Viejo con Camila e Beatriz. Quest’ultima non è, però, d’accordo. Infatti, la giovane Dos Casas teme di perdere per sempre Matias. La ragazza arriva a pensare al suicidio. Pertanto, prepara un’alta dose di farmaci per togliersi la vita. Fortunatamente Camila arriva in tempo per fermare le sue intenzioni. Nonostante ciò, Hernando e la Valdesalce non tornano indietro con la loro decisione. Con l’aiuto di Nicolas, riescono a preparare il loro viaggio in gran segreto. Sebbene Aquilino non debba sapere nulla della loro partenza, la famiglia Dos Casas sceglie comunque di salutare tutti i loro amici.

Anticipazioni Il Segreto: la famiglia Dos Casas lascia Puente Viejo

Commovente è l’addio che si scambiano Camila e Nicolas, che aprono le porte a un possibile ritorno dei Dos Casas. Non solo, anche Beatriz riesce a tenere viva la speranza. Infatti, la giovane giura che un giorno tornerà a Puente Viejo e riuscirà a dividere Matias e Marcela.