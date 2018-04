Anticipazione Il Segreto: arriva lo scontro fisico tra Hernando e Aquilino

Il Segreto anticipazioni: scontro fisico tra Hernando e Aquilino

Duro scontro fisico tra Hernando e Aquilino nelle prossime puntate de Il Segreto. L’accesa prende inizio dopo il tentato abuso del Benegas nei confronti di Beatriz. Quest’ultima decide di chiudere la sua relazione segreta con l’imprenditore, dopo aver rivelato a suo padre e a Camila di essersi concessa ad Aquilino. Pertanto, di fronte a questa confessione, chiedono subito alla giovane di troncare ogni tipo di rapporto con il Benegas. Beatriz sceglie di partire per Madrid, per studiare nella Scuola di Belle Arti. La Dos Casas annuncia ad Aquilino la sua decisione, ma lui non la prende affatto bene. Con molta aggressività la trascina con sé nella stessa casa dove avvenivano i loro incontri. Matias assiste alla scena e decide di seguirli per mettere in salvo Beatriz. Stessa cosa fa anche Marcela, la quale pensa che il marito sia in pericolo. E infatti così accade. Il giovane Castaneda riesce a fermare Aquilino che avrebbe voluto abusare della Dos Casas. Ma il Benegas riesce a prendere il sopravvento su Matias e cerca di ucciderlo.

Anticipazione Il Segreto: Aquilino tenta di abusare di Beatriz, Hernando affronta l’imprenditore

Proprio nel momento in cui Aquilino sta per colpire Matias, arriva Marcela con un fucile in mano. Da qui la situazione non si calma per nulla. Infatti, dopo che Matias e Marcela sono riusciti a mettere in salvo Beatriz, a prendersela con il Benegas ci pensa Hernando. Il Dos Casas viene a conoscenza di quanto accaduto e così cerca subito il confronto con l’imprenditore raggiungendolo nella sua abitazione. Qui nasce inevitabilmente uno scontro fisico molto acceso. Hernando non può accettare il fatto che il suo socio abbia cercato di approfittare di sua figlia. L’accesso litigio viene interrotto da Camila, la quale riesce a convincere il marito a tornare al Los Manantiales. Nonostante ciò, Hernando è convinto nel volersi vendicare su Aquilino. Decide così di sporgere denuncia.

Anticipazioni Il Segreto: Aquilino umilia Beatriz a Puente Viejo

Anche in questo caso, ad avere la meglio su Hernando sembra riuscirsi Aquilino. Infatti, quest’ultimo umilia di fronte a tutti gli abitanti di Puente Viejo Beatriz, citando anche gli incontri segreti tra lei e Matias. In particolare, il Benegas rivela che la giovane è brava a istigare gli uomini. Qualora dovesse sporgere denuncia contro di lui, Aquilino farà di tutto pur di privarlo di ogni bene. Hernando è così costretto a farsi da parte e a cercare un’altra soluzione, grazie anche all’aiuto di Camila. Intanto, Beatriz prova dei forti sensi di colpa per le ultime sue vicende amorose.