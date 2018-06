Anna Tatangelo svenuta in ospedale: l’emozione le gioca un brutto scherzo

Anna Tatangelo in ospedale: l’emozione le gioca un brutto scherzo e la cantante sviene

Le ultime ore sono state ricche di emozioni per Anna Tatangelo che, sui social, ha raccontato ai propri followers di aver avuto un piccolo incidente in ospedale. Nulla di grave, anzi, ad averle giocato un brutto scherzo è stata solo una grande gioia. La cantante infatti, stando a quanto da lei affermato su Instagram, sarebbe svenuta dopo il parto della sorella. La forte emozione provata e la felicità del momento avrebbero fatto abbassare la pressione alla Tatangelo che, comunque entusiasta, ha postato alcune stories di lei dopo l’accaduto.

Anna Tatangelo in ospedale: “Questo è il terzo parto a cui assisto ma oggi non ho retto”

Dopo essersi ripresa, però, la Tatangelo ancora molto emozionata e con gli occhi lucidi ha spiegato ai fan quello che le era successo. “Questo è il terzo parto a cui assisto ma oggi non ho retto” ha dichiarato l’ex (o ancora attuale?) compagna di Gigi D’Alessio. “Sono svenuta per l’emozione ma sono felicissima” ha poi scritto Anna Tatangelo in un altro video postato su Instagram. La sorella Silvia ha partorito una femminuccia questa mattina quindi, anche a noi, non ci resta che aggiungerci al coro di auguri: “Benvenuta Sofia”.

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio sono tornati insieme? Le immagini che confermano il riavvicinamento

Di un possibile riavvicinamento tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio si è molto parlato in queste settimane. Dopo la separazione, infatti, alcune dichiarazioni di lei avevano fatto pensare ad un ritorno di fiamma. Di recente, inoltre, pare che i due abbiano partecipato insieme ad un matrimonio di una cugina del cantante. Entrambi sono apparsi felici e sorridenti ma, soprattutto, molto complici. Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio torneranno insieme? Per scoprirlo, ovviamente, non ci resta che aspettare e vedere come si evolvono le cose.