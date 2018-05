Anna Tatangelo nuova conduttrice di Detto Fatto? Il gossip

Chi sarà la nuova conduttrice di Detto Fatto? Tra le candidate anche Anna Tatangelo

Anna Tatangelo potrebbe essere la nuova conduttrice di Dettto Fatto. In questi giorni i dirigenti Rai stanno cercando la sostituta di Caterina Balivo, che da settembre traslocherà su Rai Uno per condurre un nuovo format pomeridiano. Chi prenderà il suo posto? All’inizio si è subito pensato a Serena Rossi, l’attrice napoletana che ha degnamente sostituito Caterina durante il recente periodo di maternità. La Rossi ha soddisfatto le aspettative del pubblico e dei dirigenti Rai e tutti hanno chiesto il suo ritorno ma Serena ha preferito declinare l’invito. Ma l’ex protagonista di Un Posto al Sole e Tale e Quale Show preferisce dedicarsi ad altri progetti, come la fiction televisiva incentrata sulla cantante Mia Martini. Chi sarà dunque la nuova conduttrice di Detto Fatto? Secondo il settimanale Vero, tra le candidate ci sarebbe pure l’ex compagna di Gigi D’Alessio, che da tempo sogna di condurre un programma tutto suo. Detto Fatto potrebbe essere l’occasione giusta?

Anna Tatangelo e le altre: tutte le probabili conduttrici di Detto Fatto

Quella di Detto Fatto non sarebbe per Anna Tatangelo la prima volta alla conduzione di un programma televisivo. In passato la “ragazza di periferia” ha condotto Ballando con te, About Love e I Migliori Anni. Di sicuro il factual show di Rai Due sarebbe un’occasione importante per Anna, per crescere a tutti gli effetti come conduttrice. Ma in lizza per il ruolo ci sono anche altri volti noti. Come riportato da Tv Blog, si stanno vagliando i nomi di Bianca Guaccero, Laura Chiatti e Elena Santarelli.

Detto Fatto: la nuova conduttrice non sarà una “presentatrice classica”

Nomi del tutto sorprendenti e che hanno poco a che fare con la conduzione televisiva. Ma a quanto pare il dirigente Rai è proprio intenzionato a cercare un nome che possa sorprendere e regalare una ventata d’aria fresca al programma. Tanto che le candidature delle “conduttrici classiche” non sono state neppure prese in considerazione. Chi la spunterà?