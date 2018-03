Anna Tatangelo confessa: “Non ho lasciato Gigi per i problemi economici”

Anna Tatangelo confessa: “Ecco i motivi per cui ho lasciato Gigi D’Alessio”

In una lunga intervista rilasciata a Vanity Fair Anna Tatangelo rompe finalmente il silenzio e rivela i motivi che l’hanno spinta a separarsi da Gigi D’Alessio. La cantante napoletana è stufa delle tanti voci che girano sul suo conto e, proprio per questo motivo, oggi è pronta a mettere le cose in chiaro. È vero, lei e Gigi si sono lasciati e la cosa l’ha fatta stare male, ma le cause della loro separazione sono ben diverse dalle supposizioni fatte dalla gente. Quella che inizialmente doveva essere una provocazione, di fatto, si è trasformata di fatto in qualcosa di più grande. Il matrimonio mancato e i litigi hanno contribuito ad amplificare tutto anche se, come spiega la Tatangelo, lei avrebbe voluto tanto che Gigi corresse a riprenderla per risistemare le cose.

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio si sono lasciati: “Litigavamo sempre. Non l’ho lasciato per i problemi economici”

“Le bugie non mi stanno più bene” dichiara Anna Tatangelo prima prima di rispondere alle domande dell’intervista “Non è vero che ho lasciato Gigi per i problemi economici. E no, non siamo tornati insieme”. “Sono sempre stata indipendente” ha aggiunto poi la cantante “Ancora di più oggi che con un minore sarei potuta rimanere dov’ero, e invece non gli chiedo neanche il mantenimento ogni mese”. Ma allora perché Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio si sono lasciati? “Litigavamo sempre” risponde lei che, alla fine, un giorno gli ha detto: “Vogliamo allontanarci un attimo? Me ne vado”. La sua però spiega la Tatangelo era solo una provocazione che, alla fine, non è stata capita da Gigi. “Lui non mi ha fermata […] Volevo venisse a prendermi sotto il palazzo” ha affermato infatti la Tatangelo “E invece si è perso sul Raccordo anulare”.

Tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio è davvero finita? “Lui resta l’uomo più importante della mia vita, l’uomo che avrei voluto sposare”

Quando ad Anna Tatangelo viene chiesto se tra lei e Gigi D’Alessio sia davvero finita definitivamente la cantante risponde: “Mi fa piacere che perfino in questa fase continui a parlare bene di me. Anche qui resta la persona più importante della mia vita, l’uomo che avrei voluto sposare”. A tal proposito, però, la Tatangelo, riferendosi probabilmente all’ultima ospitata di Gigi D’Alessio a Verissimo, precisa: “I sentimenti che è andato a raccontare in tv avrei preferito sentirmeli dire in faccia”. E non essere sposata a Gigi le è pesato? “Il matrimonio per me era importante. Non è arrivato neanche dopo il divorzio. Ce lo chiedeva anche Andrea. Ma su una cosa così non si può navigare soli”.