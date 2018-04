Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio si sono lasciati o stanno ancora insieme? L’indiscrezione sui loro rapporti dopo la separazione

La notizia relativa alla separazione tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio ha fatto molto scalpore in queste ultime settimane. I due, stando soprattutto a quando detto dalla cantante, sarebbero separati da diverso tempo anche se, come spiegato da entrambi, tra di loro il sentimento e l’affetto persiste. Fonti vicine a Gigi e Anna, inoltre, pare siano pronte a scommettere su un loro imminente riavvicinamento. Al momento, tuttavia, niente di tutto questo è ancora avvenuto. Come molti inoltre già sanno la Tatangelo ha partecipato e vinto l’ultima edizione di Celebrity Masterchef. Cosa c’entra questo con la separazione da Gigi? Il programma sarebbe stato registrato quando la coppia, stando a quanto emerso, si era già lasciata. Proprio su questo punto, però, un’altra concorrente (Orietta Berti) avrebbe qualcosa da ridire.

Orietta Berti insieme ad Anna Tatangelo a Masterchef Celebrity: “Con Gigi si telefonavano sempre”

Intervistata dal settimanale Oggi, Orietta Berti è stata chiamata in causa per parlare della sua partecipazione a Celebrity Masterchef. La cantante è arrivata in finale con la Tatangelo (vincitrice di questa seconda edizione) e, stando alle dichiarazioni da lei rilasciate, avrebbe assistito a diverse telefonate tra Anna e Gigi. Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio, quando le riprese della trasmissione sono iniziate, si erano appena lasciati. A tal proposito, però, Orietta Berti commenta: “Sarà, ma si telefonavano sempre”. Anna Tatangelo, infatti, non le è mai sembrata triste, anzi, dice lei “Cantava sempre”.

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio si sono lasciati: le parole della cantante

A rompere il silenzio e a dire la verità sulla fine della storia d’amore con Gigi D’Alessio sarebbe stata proprio Anna Tatangelo. In un’intervista rilasciata a Vanity Fair, infatti, la cantante napoletana aveva per la prima volta rotto il silenzio. I motivi della loro separazione non erano economici ma caratteriali. Le incomprensioni e il mancato matrimonio, poi, hanno finito col peggiorare la situazione e, ad oggi, le cose non sembrano destinate a migliorare.