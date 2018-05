Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio pace fatta: tra la coppia è tornato il sereno

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio di nuovo vicini: il gossip dopo la separazione

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio sono tornati insieme? Sebbene sia questa la domanda a cui i fan della coppia sperano di rispondere presto positivamente, al momento niente è stato confermato o smentito a tal proposito dai diretti interessati. I gossip sul loro conto sono però aumentati vertiginosamente negli ultimi tempi. Tra presunti nuovi flirt e riavvicinamenti, tuttavia, riuscire a capire dove sta la verità sembra davvero difficile al momento. Stando ad una notizia riportata sull’ultimo numero del settimanale Oggi, però, pare che tra i due sia adesso tornato il sereno.

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio uniti per il figlio: torneranno insieme? L’indiscrezione

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio, entrambi ancora single, sembrerebbero essersi avvicinati molto nell’ultimo periodo. Nella rubrica Pillole di Gossip di Oggi, infatti, in merito a quelli che sono i loro rapporti attuali è stato scritto: “Dopo la separazione da Gigi D’Alessio, Anna ha il cuore ancora libero. Si dice che i suoi rapporti con Gigi siano al momento più distesi e rilassati. Il cuore di Anna batte ancora per Gigi?”. Dopo la tempesta, quindi, pare che sia tornato il sereno. È forse troppo presto per parlare di un possibile ritorno di fiamma?

Anna Tatangelo: dopo Gigi D’Alessio un nuovo amore?

Ad Anna Tatangelo le sono stati attribuiti numerosi flirt da quando si è lasciata con Gigi. L’ultimo per esempio riguarda Stash, il cantante dei The Kolors. La loro presunta relazione, però, è stata immediatamente smentita dall’ex allievo di Amici. “Io e Anna siamo amici, non stiamo insieme e non siamo mai usciti insieme, la considero una sorella”. Sulle nuove frequentazioni amorose di Anna Tatangelo dopo Gigi, inoltre, si è espresso anche Oggi. I nuovi fidanzati attribuiti alla Tatangelo? Solo “Cari amici e gente del suo staff”.