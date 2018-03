Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio: nozze dopo la separazione? Lo scoop

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio: dopo la separazione matrimonio in arrivo? Lo scoop

Ormai è ufficiale: Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio si sono lasciati. In una recente intervista rilasciata a Vanity Fair, infatti, la cantante ha detto chiaramente di non stare più insieme al suo compagno e di aver lasciato da diversi mesi la casa dove insieme a lui conviveva. Stando però a quanto pubblicato nell’ultimo numero di Chi tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio potrebbe non essere finita definitivamente. Il giornale di Alfonso Signorini parla addirittura di nozze imminenti dopo questa separazione. Il motivo? Fonti molto vicine alla coppia avrebbero rivelato che, nonostante tutto, Anna e Gigi sono fatti l’uno per l’altra e questo, prima o poi, li spingerà a tornare insieme e a coronare il loro sogno d’amore con il matrimonio.

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio in crisi: quello che è successo dopo le rivelazioni della cantante

Nell’ultimo numero di Chi uscito questa settimana viene spiegato ai lettori un importante particolare. L’intervista rilasciata da Anna Tatangelo a Vanity Fair, in realtà, risale a più di due mesi fa ma è stata pubblicata ora per promuovere Celebrity Masterchef Italia (programma a cui la cantante parteciperà). “Quello che valeva due mesi e mezzo fa non vale più oggi” si legge infatti “Per questo le parole di Anna hanno spiazzato Gigi”. Le ultime dichiarazioni fatte dai figli di Gigi D’Alessio, inoltre, non hanno certo migliorato la situazione. Intanto il cantante napoletano al momento pare essersi chiuso in un inspiegabile silenzio, contribuendo in questo modo ad ampliare l’enorme distanza tra lui e Anna.

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio si sono lasciati: dopo la crisi le nozze?

Una delle mancanze di cui Anna Tatangelo aveva parlato, la stessa ha contribuito a lacerare i rapporti tra lei e Gigi D’Alessio, è sicuramente il mancato matrimonio. Lei ha sempre sognato di convolare a nozze con il padre del suo bambino ma questo, soprattutto per volere del cantante, non è mai avvenuto. Che le riflessioni e il momento di pausa dopo questa separazione possano servire a convincere definitivamente Gigi D’alessio a fare il grande passo e sposare Anna Tatangelo? Staremo a vedere.