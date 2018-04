Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio ancora insieme ma in TV: il desiderio di Milly Carlucci

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio da separati stanno tanto facendo parlare di loro in quest’ultimo periodo. Le intenzioni del cantante napoletano di tenere un profilo basso sulla questione, in verità, a poco sono servite. Gli appassionati di gossip, infatti, hanno tutti gli occhi puntati su di loro, in attesa di scoprire se e come si evolverà la situazione. A puntare Anna Tatangelo e Gigi pare sia stata inoltre anche Milly Carlucci. La conduttrice, stando a quanto riportato dal settimanale Oggi, pare abbia contattato la coppia per proporre loro una partecipazione speciale (solo per una sera) a Ballando con le stelle. La trattativa, però, sembrerebbe non essere andata a buon fine.

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio insieme a Ballando con le stelle? Milly Carlucci ci prova

Dopo il successo registrato con la partecipazione di Albano e Romina a Ballando con le stelle Milly Carlucci avrebbe proposto a Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo un piccolo cameo nel suo programma. È stato scritto nella rubrica Pillole di Gossip del settimanale Oggi. La conduttrice di Rai 1, infatti, avrebbe desiderato avere Anna e Gigi come “Ballerini per una notte”. La risposta a questa proposta? A quanto pare “La cantante di Sora avrebbe risposto con un ‘no’ gentile e categorico”. Niente da fare dunque, Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio non si ricongiungeranno nemmeno in televisione questa volta.

Ballando con le stelle: il successo di Albano e Romina Power

Come anticipato sopra, a spingere Milly a contattare Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio sarebbe stata l’intenzione di ripercorrere la via del successo tracciata già da Albano e Romina. Con la loro esibizione, infatti, questi ultimi hanno acceso gli animi del pubblico, tant’è che nei giorni e nelle settimane a seguire molto si è parlato del loro feeling a Ballando con le stelle.