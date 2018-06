Anna Tatangelo felice: “Vorrei altri figli, con Gigi un rapporto sereno”

Anna Tatangelo a Mattino 5 si mostra serena e parla del suo rapporto con Gigi D’Alessio

Anna Tatangelo a Mattino 5 si lascia intervistare da Federica Panicucci, a cui rivela di essere pronta ad avere altri figli, ma ancora non c’è nessuna certezza. Infatti, ora la 31enne sta cercando di godersi il presente, senza pensare troppo al futuro. Con Gigi D’Alessio al momento c’è un rapporto molto sereno. Tra loro non sono mai venuti a mancare l’affetto, la stima e la tanta voglia di capirsi. Anna sa bene di aver bruciato davvero tante tappe nella sua vita. A soli 18 anni è andata a convivere con Gigi, senza vivere l’esperienza di stare lontana da casa da sola. Ora si sta godendo tutto ciò, mettendo al primo posto il figlio e la musica. Nonostante ciò, ci tiene a precisare di non rimpiangere nulla del suo passato. Ora è orgogliosa della sua vita, basta che guarda suo figlio. Attualmente Anna ha bisogno di tempo per capire cosa ha seminato e si riferisce proprio alla sua storia con D’Alessio. La cantante ammette che il suo nuovo singolo riguarda proprio questa situazione.

Anna Tatangelo orgogliosa della sua vita, al primo posto la musica e il figlio

Anna ammette di aver sentito il bisogno di provocare Gigi, proprio per capire, per avere una sua reazione. “Sto capendo anche io cosa la vita ci riserverà”, rivela a Federica Panicucci. La Tatangelo confessa di aver tutto un po’ di fretta nella sua vita e di avere, dunque, bisogno di fermarsi un po’ a riflettere. E quando la conduttrice le chiede se mai arriveranno altri figli, Anna risponde: “Se Dio vorrà volentieri”. Dunque, la cantante non esclude di allargare la sua famiglia. Ovviamente ci tiene a precisare che nella sua vita non c’è nessun’altro uomo. Ogni settimana esce fuori qualche notizia allarmante sulla sua vita sentimentale e lei vorrebbe evitare proprio questo.

Anna Tatangelo preferisce non pensare ancora al futuro, pensa a godersi il presente

Questa estate Anna penserà al tuor e a suo figlio. “Poi quello che sarà, sarà”, rivela la Tatangelo. La cantante non esclude di certo un ritorno definitivo con Gigi. Pertanto, presto il pubblico potrebbe rivederli formare una coppia solida e compatta, quando Anna sarà pronta. Non ci resta, dunque, che attendere per scoprire cosa accadrà tra i due.