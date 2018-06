Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio paparazzati insieme: le foto della cena

Anna Tatangelo e Gigi D’alessio beccati dai paparazzi: le foto della serata trascorsa insieme

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio sono tornati insieme? Questa la domanda che i fan della coppia si stanno continuando a fare nell’ultimo periodo. Sulla questione, però, i diretti interessati non si sono ancora espressi pubblicamente. Tra i due, però, che sia tornato il sereno è ormai risaputo. Voci di corridoio sempre più insistenti dicono che la coppia stia effettivamente provando a far funzionare le cose. Dopo la separazione iniziale, infatti, Anna e Gigi sono stati spesso beccati insieme (e in diverse occasioni) sorridenti e sereni. Gli ultimi ad averli immortalati, a tal proposito, sono stati i fotografi di Oggi. La Tatangelo e Gigi D’alessio avrebbero trascorso recentemente una serata insieme e, pur provandoci, non sono riusciti a passare inosservati agli occhi dei paparazzi.

Anna Tatangelo e Gigi D’alessio di nuovo insieme: il settimanale Oggi pubblica le foto del loro ultimo incontro

Nascosta dietro nel sedile posteriore, con un cappello in testa e in attesa, Anna Tatangelo non è riuscita a sfuggire all’occhio vigile dei paparazzi. Al volante, con lei, c’era anche Gigi D’Alessio. I due, come anticipato, avrebbero passato la serata insieme. “Si mormora che di due abbiano fatto rientro assieme” è stato scritto inoltre dal settimanale Oggi “Nella villa di Gigi […] la stessa che la cantante di Sora ha lasciato mesi fa”. Dopo la separazione, stando alle ultime indiscrezioni, pare che D’Alessio si sia reso conto dei propri errori e, quindi, adesso starebbe facendo di tutto per conquistare Anna.

Anna Tatangelo lascia Gigi D’Alessio: l’intervista rilasciata a Vanity Fair che ha fatto tanto scalpore

L’intervista rilasciata da Anna Tatangelo a Vanity Fair (dove la cantante ufficializzava la separazione con Gigi) ha inevitabilmente acceso i riflettori su lei e D’Alessio. Dopo le dichiarazioni di lei, però, sono state anche pubblicati diversi articoli dove, per l’appunto, veniva ribadita la volontà dei due a riprovarci. Adesso, quindi, le cose stanno procedendo proprio come previsto.