Anna Moroni lascia La Prova del Cuoco: cosa fa ora

La Prova del Cuoco, Anna Moroni: “Senza Antonella Clerici, lascio la TV”

Dopo l’addio di Antonella Clerici, anche Anna Moroni lascia La Prova del Cuoco. La cuoca romana che, per anni, è stata uno dei principali protagonisti del programma di Rai1, abbandona il cast. Da settembre il personaggio-ombra positiva di “Antonellina” nella nuova edizione della trasmissione non ci sarà. Ad annunciarlo è la stessa Anna Urbani Moroni, questo il suo nome per intero, dalle pagine di Spy. Intervistata dal settimanale di gossip, la ragioneria con la passione per la cucina annuncia così questa scelta: “Per tanti anni – dice – la trasmissione è stata la mia famiglia. E come in tutte le famiglie ci sono state gioie e dolori. Ma è stata comunque un’esperienza stupenda. Mi sono emozionata accanto ad Antonella Clerici nell’ultima puntata: ho pianto anch’io“.

Anna Moroni assente da La Prova del Cuoco 2018/2019: “Tornerò a fare la casalinga”

A settembre partirà La Prova del Cuoco 2018/2019 e subito dopo la Clerici la “seconda” grande assente sarà Anna Moroni. Nella recente intervista la cuoca nata a Roma nel 1939 (compirà 80 anni il prossimo 27 febbraio!) fa anche sapere cosa farà dopo l’addio al fortunato programma mattutino di Rai1. “Tornerò a fare la casalinga”, afferma. Aggiungendo che: “Mi occuperò dei miei nipoti e della mia scuola di cucina“. Un addio forse legato anche all’età della Moroni, che a La Prova del Cuoco ha debuttato per la prima volta nel 2002, nel corso degli anni risultando non soltanto preparata e divertente agli occhi del pubblico, ma a volte anche “indispensabile” per la riuscita del programma. Anche quando per motivi di salute la Clerici ha dovuto prendersi una pausa affidandole momentaneamente la conduzione.

La prova del cuoco passa a Elisa Isoardi

Per due addii legati a La prova del cuoco c’è anche una new entry. Dal prossimo settembre, infatti, al posto di Antonella Clerici, che ha lasciato la trasmissione dopo 18 anni alla conduzione, arriverà Elisa Isoardi.