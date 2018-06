Anna Falchi, La Confessione sulle mutandine tolte in TV

Anna Falchi: “Le mutandine che mi tolsi da Luttazzi? Era tutto finto! Le ha un feticista”

Intervistata a La Confessione, Anna Falchi svela i retroscena su un episodio che anni fa la rese protagonista a Satyricon. Era il 2001, infatti, quando la biondissima partecipò al programma tv di Daniele Luttazzi per un’intervista. La sua ospitata, però, finì per scatenare un po’ di polemiche. La colpa fu di una gag, da alcuni giudicata di cattivo gusto. Nella gag, la Falchi “si tolse” le mutande, il conduttore li annusò e si disse che sarebbero andati all’asta per una causa benefica. Oggi, all’età di 46 anni, la bella showgirl torna a commentare l’accaduto e svela tutta la verità su quello che è stato definito “lo sketch più osé della TV di Stato”. Ospite di Peter Gomez che le chiede se, in quella circostanza, rimase o no senza veli la Falchi replica così: “No no, non è mia abitudine sinceramente, no no“. “Era tutto finto!“, “una gag preparata a dovere“, commenta. Anche aggiungendo che quelle mutandine “le ha un feticista di cui non posso rivelare il nome“, negando che, in RAI, ci sia qualcuno disposto a pagare per quel cimelio e precisando che il nome della persona non lo rivelerà “mai“, “nemmeno sotto tortura“.

La Confessione: Anna Falchi mette in imbarazzo Peter Gomez

Nell’intervista, oltre che per La Confessione vera e propria sulle mutandine tolte in TV la bella Anna Falchi “regala” anche altre emozioni. Non soltanto ai telespettatori di Nove, ma anche allo stesso conduttore Peter Gomez. Il motivo? Quando il direttore del Fattoquotidiano.it chiede alla finlandese di ricordare il simpatico momento televisivo (“Ricordo la scena esilarante di Satyricon di lei con Luttazzi…”) lei gli risponde così, mettendolo seriamente in imbarazzo: “Sì, mi ricorda un po’ questo momento, se vuole gliela ripropongo…“. Inutile dire che Gomez mantiene la sua professionalità, anche se in studio pare faccia più caldo del solito!

Anna Falchi ospite stasera sul Nove

Queste, in buona sostanza, le anticipazioni sulla puntata de La Confessione in onda stasera. Dopo Adriano Pappalardo sette giorni fa, questa settimana sarà ospite Anna Falchi. L’intervista integrale verrà trasmessa a partire dalle ore 23.35 circa, in seconda serata sul Nove (canale 9 del digitale terrestre in forza al gruppo Discovery).