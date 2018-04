Angelo Sanzio: il Ken umano al Gf racconta gli episodi di bullismo di cui stato vittima

Angelo Sanzio, il Ken umano, vittima di bullismo fin da quando era bambino si racconta agli altri concorrenti del GF. Sul sito del Grande Fratello 15 un video inedito riguardante Angelo è stato mostrato ai fan della trasmissione stamane. Durante la notte, infatti, il ragazzo ha parlato a cuore aperto raccontando un capitolo molto difficile della sua vita. Da adolescente, ma anche quando era già un bambino, quello che tutti conoscono come il Ken umano italiano è stato preso di mira dai bulli. Persone che si spacciavano per suoi amici ma che poi, in realtà, tali non erano.

Angelo Sanzio al Grande Fratello: “Io picchiato dai miei amici”

Angelo Sanzio, stando a quanto da lui dichiarato, sarebbe stato picchiato e deriso per via del suo orientamento e questo, crescendo, gli ha creato molti problemi. Affrontare la cosa da adulto per il gieffino è stato molto complicato ma alla fine, grazie all’aiuto di una psicologa, è riuscito a lasciarsi alle spalle tutto questo odio. Angelo Sanzio, conosciuto da molti come il Ken umano italiano, si è definito “Un ragazzo alla continua ricerca della perfezione estetica che alla fine è un ragazzo come tanti altri”. Parlando con i suoi compagni di avventura, poi, il concorrente ha anche dichiarato: “Ho subito anche da bambino tantissimi atti di bullismo”.

Grande Fratello, la confessione di Angelo Sanzio: “Atti di bullismo in maniera assurda… non è stato facile”

Il motivo di tutto questo odio delle persone nei confronti di Angelo Sanzio? “La nomina dal gay me la porto dietro da quando ho cinque anni, perché io da bambino facevo danza e pensavo che crescendo le cose si sistemavano” ha spiegato Sanzio “E invece più andavo avanti e più le cose peggioravano… cioè io sono stato picchiato dai miei amici. Atti di bullismo in maniera assurda… non è mai stato facile”.