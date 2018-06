Grande Fratello, Angelo Sanzio derubato durante la sua permanenza nella Casa: l’ex concorrente difende la produzione

Un brutto avvenimento pare aver colpito Angelo Sanzio durante la sua permanenza all’interno della Casa del Grande Fratello. L’ex concorrente, stando a quanto emerso, pare sia stato derubato proprio mentre era impegnato con il reality di Canale 5. Come? Qualcuno avrebbe svuotato il suo conto in banca, rubando i soldi che il Ken Umano Italiano aveva sul bancomat (lasciato custodito in una cassaforte messa a disposizione dallo staff prima di entrare nella Casa). La notizia, ovviamente, è subito rimbalzata su tutti i siti ma poche ore fa, sui social, a raccontare l’accaduto è stato proprio il diretto interessato. L’ex concorrente infatti ha subito difeso la produzione del Grande Fratello che, per l’appunto, sarebbe totalmente estranea all’accaduto.

Angelo Sanzio derubato al GF: le spiegazioni del Ken Umano Italiano su Instagram

“Grande Fratello, Ken derubato mentre era nella Casa: svuotato il suo conto corrente, aveva affidato il bancomat allo staff” questo è il titolo di un articolo di Leggo condiviso da Angelo Sanzio sui social. Su Instagram, però, l’ex concorrente del GF 15 ha subito scritto: “La produzione tutta è rimasta sconvolta dell’accaduto e da subito si sono messi dalla mia parte per capire insieme cosa sia realmente accaduto”. Ken, poi, ha anche aggiunto: “La cassaforte che custodisce i nostri effetti personali non è accessibile a nessuno… neppure agli addetti ai lavori”.

Entrato al GF 15 il Ken Umano Italiano, Angelo Sanzio è riuscito a raccontare al pubblico una parte di sé che molti non conoscevano prima. Al Grande Fratello, infatti, non ha portato solo il suo personaggio ma è riuscito a mostrare anche se stesso, lasciandosi andare a volte a confessioni molti forti riguardo la sua vita privata.