Angelo Sanzio contro Simone Coccia al GF 15: pubblico senza parole

Grande Fratello, l’intervento di Angelo Sanzio in diretta lascia il pubblico senza parole: l’ex concorrente contro Simone Coccia

Un intervento inaspettato di Angelo Sanzio ha lasciato tutti senza parole stasera al Grande Fratello. Al pubblico nello studio e a quelli che da casa seguivano la trasmissione il Ken umano italiano ha veramente mostrato un lato inedito del suo carattere. A far perdere la pazienza all’ex gieffino è stato nello specifico Simone Coccia, il fidanzato della senatrice Stefania Pezzopane. Quest’ultimo, infatti, avrebbe parlato male di Angelo nella Casa. Ma perché Sanzio ha aspettato proprio stasera per scagliarsi contro Coccia? A quanto pare l’ex concorrente del GF è venuto a conoscenza di alcune cose solo una volta uscito dalla Casa, quando gli sono stati mostrati dei filmati dove il finalista sparlava di lui.

Angelo Sanzio senza freni al Grande Fratello: “Tu non dovresti proprio parlare con quella faccia di me..a che ti ritrovi”

Mentre in Casa Simone Coccia cercava di giustificare le bugie dette ai suoi compagni questa settimana, dopo il video – riassunto mostrato dal Grande Fratello, a prendere la parola dallo studio è stato Angelo Sanzio. “Tu non dovresti proprio salutare con quella faccia di me..a che ti ritrovi caro Simone!” ha esordito dicendo il gieffino lasciando tutti senza parole. “Non ti permetto di giudicare un bacio a stampo con Filippo perché tu non sai cos’è l’amore” ha poi aggiunto “E quando mi toccavi il cu.o? Lo vogliamo dire?”.

GF 15, lo sfogo di Angelo Sanzio in diretta: Barbara d’Urso interviene per placare gli animi

Uno sfogo duro e senza precedenti, tant’è che neppure Simone è riuscito a replicare. “Ad ogni modo sono rimasto shockato sulle parole che hai detto sulla mia persona” ha concluso alla fine Sanzio dopo essere stato invitato da Barbara d’Urso a placare i toni “Mai più che tu possa dare un giudizio sulla mia persona”.