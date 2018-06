Angelo Sanzio critica Rodrigo Alves: “Ha esagerato, è troppo finto”

Angelo Sanzio contro Rodrigo Alves: è guerra tra i due Ken Umani dopo il Grande Fratello?

I continui interventi chirurgici a cui Angelo Sanzio si è sottoposto potrebbero far pensare che il gieffino, ad oggi, miri a diventare proprio come Rodrigo Alves, ovvero il Ken Umano famoso in tutto il mondo. Questa ipotesi, però, è stata smentita categoricamente dall’ex concorrente del Grande Fratello. Quest’ultimo infatti, ospite oggi a Non succederà più, programma radiofonico condotto da Giada Di Miceli in onda su Radio Radio, ha addirittura criticato Rodrigo. Il motivo? Alves secondo Angelo avrebbe esagerato e, a differenza sua, avrebbe troppo alterato il suo corpo.

Angelo Sanzio attacca Rodrigo Alves: “Troppo finto. Non voglio diventare così”

Quando Angelo Sanzio è stato paragonato oggi a Rodrigo Alves lui, da quest’ultimo, ha subito preso le distanze. “Qualcuno ha detto che lui fosse il mio modello, ma no, questa cosa è stata strumentalizzata” ha infatti detto l’ex concorrente del Grande Fratello . “Rodrigo ha un po’ esagerato” ha poi aggiunto Angelo “Rodrigo non è il mio ideale, è troppo finto, anche se io lo accolgo perché è una persona bellissima”. Sanzio, invece, dal canto suo rimane molto contrario a delle scelte fatte dal suo collega. “Non è così che voglio diventare, io non farei mai l’intervento alle costole per rimpicciolire la vita” ha difatti alla fine specificato il gieffino.

Lidia Vella commenta il Grande Fratello: Angelo Sanzio? “Mi sta simpatico ma è un moralista”

A criticare invece Angelo Sanzio, oggi, è stata un’altra ex concorrente del Grande Fratello. A Radio Radio infatti, prima dell’ospitata del Ken Umano Italiano, ha preso la parola Lidia Vella. Quest’ultima, nello specifico, su Angelo Sanzio al Grande Fratello ha detto: “Mi ha sempre fatto simpatia come persona però ci sono stati degli atteggiamenti suoi che non ho mai condiviso […] parlava ma solo per fare il moralista”.