Isola dei Famosi: chi sono i due concorrenti fidanzati che hanno dormito insieme? Parla Angela Rende, la moglie di Amaurys Perez

Continua ad appassionare il gossip circa una passione segreta tra due naufraghi all’Isola dei Famosi. Due concorrenti già fidanzati in Italia che avrebbero provato un briciolo di passione sotto le coperte durante le prime settimane del reality show. I nomi non sono stati fatti ma, secondo alcuni indizi emersi dall’ultima puntata di Casa Signorini, si tratterebbe di una donna mora e di un ragazzo scuro. Molti hanno pensato ad Amaurys Perez ma la moglie del cubano, Angela Rende, ha smentito tutto. Contattata da Fanpage, l’ex concorrente di Pechino Express ha seccamente smentito il pettegolezzo, aggiungendo che il marito ha dormito con Cecilia Capriotti ma tra di loro non è accaduto assolutamente nulla. Dunque, secondo la testimonianza di Angela, non sono di certo Amaurys Perez e Cecilia Capriotti i presunti amanti segreti di cui ha parlato il settimanale Chi.

Cosa ha detto Angela Rende sul marito Amaurys Perez e Cecilia Capriotti

“Credo che in quelle indiscrezioni non ci sia nulla di vero: Amaurys non ha fatto nulla. Conosco mio marito da 15 anni, e se avesse voluto tradirmi non avrebbe aspettato le telecamere. Non ho mai avuto alcun sospetto su di lui, mai pensato che mi abbia mancato di rispetto. Amaurys è un uomo dai sani principi, auguro a mia figlia di trovare un uomo come mio marito. Sono certa al 100% che non sia accaduto nulla” ha premesso Angela Rende. La donna, che con Perez ha avuto tre figli, ha poi aggiunto: “Amaurys ha dormito sotto le coperte con Cecilia. Era la prima settimana sull’Isola e hanno dormito tutti sotto le coperte attaccati, ma potrei scommettere tutto sul fatto che non è successo nulla, io lo conosco. Non so che motivo ci sia dietro questa indiscrezione, ho lasciato ognuno alla propria coscienza. Le donne coinvolte insieme ad Amaurys hanno figli e mariti a casa e nessuno di loro è stupido: vedono le telecamere, quindi di che parliamo?”.

Le dichiarazioni di Angela Rende sull’Isola dei Famosi

“Circolano due versioni diverse di questa storia. Prima dicono che è accaduto in villa, e lì Alessia Mancini dormiva in camera con Eva – me l’hanno detto loro stesse – mentre Amaurys dormiva in un’altra stanza. L’unica volta in cui maschi e femmine hanno dormito insieme è stato nella prima settimana sul’Isola. La stessa Eva Henger ha specificato che non parlava di Alessia Mancini” ha infine concluso Angela Rende.