Andreas Muller è uscito dall’ospedale: come sta ora il ballerino di Amici

Come sta Andreas Muller di Amici? Ultime news e aggiornamenti sul ballerino

Andreas Muller è finalmente uscito dall’ospedale dove è stato ricoverato nei giorni scorsi. Il ballerino è tornato a casa e sta meglio ma – come raccontato in alcune storie su Instagram – dovrà stare a riposo forzato fino alla fine di giugno. Per questo ha rimandato tutti gli impegni di lavoro previsti, compresi gli incontri con i fan. Al momento non è ancora chiaro che malore abbia colpito Andreas: l’italo-tedesco deve riguardarsi e continuare a fare accertamenti per capire l’origine del problema. “Sto meglio, vi ringrazio per il sostegno che mi avete dato. Devo evitare sforzi e fare altri controlli. Ora riposerò, mi prenderò un po’ di tempo per me”, ha dichiarato il vincitore di Amici 16.

Perché Andreas Muller era andato in ospedale

“È iniziato tutto con la febbre alta e i dolori alla pancia. Non riuscivo a mangiare ed andavo in bagno ogni secondo. Così, visto che il tutto non passava, sono venuto al pronto soccorso a causa dei forti dolori”, ha raccontato qualche giorno fa il ballerino su Instagram. Una volta arrivato in ospedale, Andreas Muller è stato sottoposto ad alcuni esami e controlli medici per appurare la natura dei suoi disturbi fisici.

“Mi hanno fatto prelievi e avevo le statistiche sbalzate, quindi hanno iniziato a farmi le flebo per provare in endovena a far entrare liquidi ed antibiotici. Ma si sta prolungando il tutto. Infatti anche oggi dovrò rimanere qui perché, anche se la febbre è scesa, e nonostante mi abbiano tenuto anche un giorno intero con solo acqua e senza cibo, continuo a scaricare anche i liquidi dalle flebo. Ho fatto una ecografia e una zona della pancia risulta infiammata dove ci sono ghiandole e linfonodi. Ho avuto la pressione bassa e mi sento praticamente senza forze. Speravo di tornare a casa oggi e invece devo rimanere qui , per fare altri controllo ed altre analisi per capire”, ha aggiunto Andreas.