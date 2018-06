Andreas Muller, addio ad Amici? Il messaggio che spiazza e commuove

Amici, Andreas Muller: i ringraziamenti del ballerino durante la finale, è un addio?

Andreas Muller continua ad essere uno dei ballerini più amati dal pubblico di Amici. Dopo essere stato allievo della scuola di Maria De Filippi, quest’anno è stato promosso a professionista, entrando perciò a far parte del corpo di ballo in tutto e per tutto. Con il suo fisico mozzafiato e l’umiltà che lo ha sempre contraddistinto, Muller non ha fatto altro che riscuotere sempre più successo. Anche questa sera, nel corso della finale del talent-show di Canale 5, il ragazzo ha dato il meglio di sé esibendosi insieme a tutti gli altri ballerini. Prima di andare in onda, il diretto interessato ha voluto pubblicare uno speciale messaggio di ringraziamenti sul suo profilo Instagram.

Andreas Muller saluta Amici con uno speciale messaggio social: le parole prima della finale

Quella da professionista è stata senza dubbio una grandissima esperienza. Andreas Muller ha infatti avuto l’occasione di lavorare per la stessa scuola di danza dove è praticamente ‘nato’. Prima della diretta della finale di Amici, il ballerino ha voluto ringraziare il talent-show e la conduttrice per ciò che ha vissuto in questi ultimi mesi. “I percorsi sono fatti di sbagli e di vittorie, di fallimenti e di successi! L’esperienza è il miglior modo che abbiamo per migliorarci, per riflettere e crescere! Si chiude per ora un altro viaggio, un’esperienza da professionista che come dicevo, nel bene o nel male lascia qualcosa in un altro bagaglio da portarmi dietro. Grazie Maria. Grazie Amici.”

Amici, Andreas Muller va via? Il messaggio che spiazza

Le parole di Andreas sembrano voler mettere un punto a ciò che ha vissuto nel corso della sua esperienza da ballerino professionista della scuola di Amici. Dal messaggio pubblicato, sembrerebbe come se nel corso del prossimo anno non sia intenzionato a tornare, mettendosi perciò alla prova con qualcosa di nuovo. In ogni caso, al momento, non ci è dato sapere se quello di Muller sia un semplice arrivederci o un addio definitivo.