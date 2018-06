Andrea e Giulia sono tornati insieme? Tutti gli indizi

Andrea Damante e Giulia De Lellis di nuovo insieme? Tutti gli incredibili indizi

Torniamo a parlarvi anche oggi di Andrea e Giulia. I due ex fidanzati continuano a stare al centro dell’attenzione. I fan di Uomini e Donne tengono ancora le dita incrociate, nella speranza che un giorno i loro beniamini possano tornare insieme. Sembrerebbe proprio che il desiderio dei sostenitori di Damante e della De Lellis non sia poi così irrealizzabile come si pensava fino a poco tempo fa. In queste ultimissime ore, alcuni indizi ci mandano diretti ad un possibile e inaspettato ritorno di fiamma. Se l’ex coppia non è tornata ancora insieme, ci sono grandi possibilità che tutto ciò possa accadere prima del previsto. Ovviamente, tale gossip è da prendere con le pinze nel vero senso della parole. Il blog Il Vicolo delle News, tra segnalazioni ricevute dalle proprie lettrice e altri piccoli dettagli, ha cercato di fare il punto della situazione, rendendo il tutto un po’ più chiaro.

Uomini e Donne, Giulia De Lellis ha perdona Andrea Damante? L’indizio

Nelle ultime ore, sui social non si sta facendo altro che parlare e stalkerizzare Giulia e Andrea. Trash Italiano ha condiviso con i suoi followers uno scatto in cui Damante sembra essere in compagnia della sua ex fidanzata in un bar di Verona. Fin qui niente di strano e di nuovo, visto che già un’altra volta sono stati beccati nello stesso locale. A far drizzare le orecchie dei fan è però un altro dettaglio. Sembrerebbe proprio che l’ex tronista di Uomini e Donne sia stato a casa della De Lellis insieme al fratello di quest’ultima. Dettaglio non poco indifferente visto che lei sembrava non voler avere più niente a che fare con il veronese.

Giulia e Andrea torneranno insieme? Le ultime novità

A distanza di pochissime ore, Andrea e Giulia sono apparsi sui loro rispettivi profili Instagram mentre indossavano la stessa maglia, o almeno appare essere una molto simile all’altra. Altro indizio non meno importante è la voce femminile che si riesce a sentire in una delle storie pubblicate dall’ex tronista. La persona che parla pare sia proprio la De Lellis. Che i due abbiano qualcosa da raccontarci?!? Vedremo.