Andrea e Giulia di nuovo insieme? Lei: “Non siamo amici, ecco la verità”

Andrea Damante e Giulia De Lellis sono tornati insieme? L’ex corteggiatrice spiega cosa sta accadendo

Andrea Damante e Giulia De Lellis sono tornati insieme? L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha deciso finalmente di dare una risposta alle molteplici domande dei fan. In questi giorni sono uscite fuori delle foto che li ritraggono insieme in aereoporto e a cena con la famiglia di lei. Giulia ci ha tenuto a precisare che anche loro sono essere umani e spesso questo non viene considerato dal pubblico. Non ha intenzione di giustificarsi con nessuno per quanto sta accadendo. La De Lellis vuole semplicemente fare ciò che la rende felice. Nonostante ciò, Giulia non ha voluto rivelare i motivi per cui si sono lasciati. Detto questo, ha lasciato qualche piccola speranza nei fan. Infatti, la De Lellis non ha negato un ritorno di fiamma con Damante. Dunque, tra loro presto potrebbe tornare il sereno. Attualmente non c’è una situazione concreta, proprio per questo Giulia non riesce a dare una risposta certa e decisa sul loro rapporto. Stanno cercando di sistemare un po’ lei cose.

Dunque, Andrea e Giulia potrebbero presto tornare insieme! “Non siamo amici, non abbiamo detto nulla perché non è una situazione concreta”, ha rivelato la De Lellis. Non è riuscita a definire esattamente il loro attuale rapporto, ma ha fatto intendere che ha bisogno di dimostrazioni al momento. Damante, quindi, dovrà darsi da fare per riconquistare il cuore della De Lellis. Quest’ultima ha dichiarato di non voler escludere la possibilità che Andrea possa un giorno essere suo marito e il padre dei suoi figli. Inizialmente ha scelto di bloccarlo sui social perché non aveva alcuna voglia di vederlo, ma non aveva messo in conto che l’avrebbe visto lo stesso visto che viene taggata nelle foto che ritraggono anche lui.

Giulia De Lellis dispiaciuta con il pubblico, le rivelazioni su Andrea Damante

“Non voglio assolutamente guadagnarci con la nostra storia”. Proprio per questo motivo Giulia ha scelto di fare una diretta Instagram, specificando di non voler prendere in giro nessuno. L’ex corteggiatrice è dispiaciuta del fatto che il pubblico ora la considera una persona “poco seria”. A questo proposito, ha sottolineato di essere anche lei umana come tutti loro e, dunque, continuerà a fare ciò che la rende felice. Molti sono coloro convinti del fatto che Giulia e Andrea abbiano finto la fine della loro storia, soprattutto dopo le foto trapelate in questi ultimi giorni. Ma la De Lellis ha continuato a dichiarare di essere una persona corretta e che non ha bisogno di guadagnare sulla loro storia.