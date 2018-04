Andrea e Giulia si sono lasciati per davvero: arriva il gesto delle bimbe

Andrea Damante e Giulia De Lellis si sono lasciati per finta? Il gesto delle bimbe di Giulia parla chiaro

Sono parecchi i fan che stentano a credere alla fine della storia d’amore tra Andrea Damante e Giulia De Lellis di Uomini e Donne. C’è addirittura chi ha ipotizzato una probabile finta per annunciare una notizia più importante, ovvero che i Damellis si sposeranno presto. “Giulia ha detto ‘non è più il mio fidanzato’. Forse l’ha detto perché presto sarà suo marito”, ha ipotizzato qualche follower sui social network. Ma a quanto pare non si tratta altro che di fantasie e congetture infondate: Andrea e Giulia si sono lasciati per davvero e un gesto parla chiaro. Stiamo parlando del gesto delle bimbe di Giulia, il gruppo di fan e fedelissime della web influencer, che è sempre stata una parte importante della vita della ragazza.

Le bimbe di Giulia commentano l’addio tra la De Lellis e Damante

A pochi minuti dall’annuncio di Giulia De Lellis su Instagram, le bimbe hanno condiviso uno scatto che non lascia dubbi. Il gruppo di fedelissime ha postato su Instagram un’immagine con la scritta ‘silence’, ovvero ‘silenzio’, e nessun altro commento aggiuntivo. Un gesto inequivocabile, che parla chiaro: il momento è difficile, duro per Giulia, che merita rispetto e silenzio. Dunque, nessuna farsa o bufala: Andrea e Giulia si sono lasciati per davvero.

Perché Andrea e Giulia di Uomini e Donne si sono lasciati

Ma perché Andrea Damante e Giulia De Lellis si sono lasciati? Solo una settimana fa i due erano in vacanza in Tanzania e si professavano amore eterno. Cosa è successo di così grave da ribaltare la situazione in pochi giorni? Secondo qualcuno ci sarebbe stato un tradimento ma per il momento i diretti interessati non hanno fornito spiegazioni. Non solo: Damante non ha ancora proferito parola sulla questione e si è chiuso nel silenzio più assoluto.