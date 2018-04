Andrea Damante rompe il silenzio dopo l’addio con Giulia De Lellis: “Non ci siamo lasciati quando lei ha fatto le Stories. Sto di m…,”

Ieri, come un fulmine a ciel sereno, sono arrivate le dichiarazioni di Giulia De Lellis: “Io e Andrea ci siamo lasciati“. Damante invece non ha parlato per tutta la giornata. Nella mattinata di oggi il deejay veronese ha rotto il silenzio, pubblicando una serie di Stories su Instagram dove ha spiegato come sta vivendo questo momento difficile e dove ha precisato alcune cose a riguardo della fine della love story. Lo ha fatto da Los Angeles, città in cui è volato in queste ore per motivi di lavoro.

Giulia De Lellis e Andrea Damante si sono detti addio: parla il deejay veronese

“Dopo 13 ore di aereo scopro solo adesso, con grande sorpresa, tutte le dichiarazioni fatte e quello che è successo tra me e Giulia”. Esordisce così Andrea Damante nelle Stories di Instagram. “Sì ci siamo lasciati qualche giorno fa – prosegue il deejay – non quando lei ha fatto le Stories”. L’ex tronista di Uomini e Donne dà poi qualche particolare in più sull’addio: “Le cose non andavano più bene da un po’, un po’ per meccanismi che non funzionavano”. Inoltre Damante, piuttosto infastidito per quello che è uscito dal web in queste ore, ha aggiunto: “Vi chiedo solo di rispettare questo momento abbastanza di m… e di non sparare fango come se nulla fosse, di non sparare str….te. Non ce ne è motivo, perché la cattiveria non serve a niente, soprattutto in questi casi”.

L’annuncio di Giulia De Lellis sulla rottura: i Damellis prendono strade diverse

Infine l’ex tronista di Uomini e Donne ha spiegato che è volato a Los Angeles in queste ore non per ‘fuggire’ dalla situazione, ma semplicemente perché doveva finire un lavoro avviato nelle settimane precedenti. Ricordiamo che l’annuncio ufficiale della rottura è arrivato nella giornata di ieri dalla web influencer attraverso delle Stories su Instagram: “In un anno penso mi abbiate conosciuta di più, sapete che sono una ragazza che va dritta al sodo, senza giri di parole e prese in giro. Io e Andrea non siamo più fidanzati, ve lo dico perché la mia storia è nata in televisione e avendo sempre condiviso le nostre cose – quelle belle, quelle brutte le ho omesse – mi sembrava carino aggiornavi di questa situazione”. Per il momento sia Andrea sia Giulia non hanno spiegato i motivi dettagliati dell’addio e hanno chiesto di rispettare la decisione presa.