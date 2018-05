Andrea Damante, nuova canzone: messaggio in codice per Giulia?

Andrea Damante, dedica d’amore per Giulia De Lellis? La nuova canzone

Inutile dire che i fan più affezionati non si sono ancora abituati all’idea di non vedere più insieme Andrea e Giulia. L’ex coppia più amata dal pubblico di Uomini e Donne si è lasciata definitivamente e non sembra essere possibile il ritorno di fiamma. I motivi non sono mai stati rivelati apertamente, anche se pare sia colpa di Damante. In un momento di sfogo, la De Lellis si è infatti lasciata andare ad una strana confessione. La giovane romana dichiarò di aver ricevuto del male dalla persone che amava. Ad oggi, l’ex tronista è tornato a incuriosire i followers con una particolarissima storia condivisa su Instagram. Sembrerebbe proprio che il ragazzo di Verona stia scrivendo il testo di una nuova canzone.

Giulia De Lellis: Andrea Damante scrive una nuova canzone d’amore per l’ex fidanzata? L’indizio

Andrea Damante è tornato al centro dell’attenzione a causa di una storia pubblicata su Instagram. Il giovane ha fatto sapere ai suoi fan di essersi messo a lavoro per una nuova canzone. L’ex gieffino ha mostrato a tutti le primissime parole del brano in lavorazione, che pare intitolarsi ‘Forever’. Quella del ragazzo di Verona pare essere una chiarissima dedica d’amore, ma a chi?!? Potrebbe essere che l’ex tronista abbia capito che l’unico amore della sua vita non è altri che Giulia De Lellis. In ogni caso, questa è solo una delle tantissime possibili e fattibili ipotesi. I più romantici sperano comunque che Damante decida e riesca a riconquistare il cuore della bella romana.

Andrea Damante ripensa a Giulia De Lellis? Il testo della nuova canzone

Il nuovo brano di Andrea sarà nuovamente in lingua inglese. La traduzione delle parole apparse sul profilo privato del diretto interessato dicono: “Puoi solo promettere che non mi lascerai mai andare…” Non ci resta che aspetta e vedere cosa accadrà nel vicinissimo futuro. Prepariamoci a qualsiasi tipo di colpo di scena.