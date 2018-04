Andrea Damante e Giulia tornano insieme? L’indizio di Luca Onestini

Andrea Damante e Giulia De Lellis tornano insieme? Luca Onestini fa sperare

Andrea Damante e Giulia De Lellis si sono lasciati e il pubblico non riesce a farsene una ragione. Ora a dare delle speranze ci pensa Luca Onestini. Quest’ultimo, qualche ora fa, ha dichiarato di essere pronto a stare vicino alla sua amica. Le sue parole hanno diciamo confermato la rottura dei due ex protagonisti di Uomini e Donne. Ma ora sembrano anche dare una piccola speranza. Entrambi hanno preso parte al Grande Fratello Vip, dove hanno ancora annunciato il loro amore pubblicamente. I telespettatori sono increduli di fronte a quanto è accaduto. A dare la notizia ci ha pensato Giulia, la quale ha rivelato ai fan che la sua storia con Damante è finita. Il pubblico non è riuscito ad accettare questa situazione. D’altronde sembra difficile pensare che questa coppia si sia separata. Intanto, a sperare in un loro ritorno non ci sono solo i fan, ma anche Luca. Quest’ultimo è pronto a stare vicino a Giulia, conosciuta bene nella Casa più spiata d’Italia. Nessuno avrebbe mai creduto di vedere Andrea separarsi dalla sua “bimba“. Eppure pare che questa sia la situazione attuale.

I fan tornano a sperare dopo le parole di Luca Onestini per Andrea e Giulia

In molti credono che dietro le parole di Giulia ci siano in realtà uno scherzo. Eppure dai commenti rilasciati anche da altri personaggi di Uomini e Donne, si deduce che si tratta della verità. La De Lellis non sta più con Damante. Intanto, ecco che arriva un caloroso messaggio da parte di Luca. L’Onestini, dopo le dichiarazioni in radio, ha scelto di dedicare anche una Storia su Instagram alla coppia. “Sento questa e penso a voi. Forza si sistemerà tutto”. Queste sono le parole scritte dall’ex tronista sulle note di Senza nuvole di Alessandra Amoroso, brano che a Luca ricorda la coppia. Dunque, l’Onestini sta cercando di dare un po’ di conforto ai due amici, ma soprattutto sembra sicuro che tra loro andrà tutto bene.

Andrea Damante e Giulia De Lellis si sono lasciati: i motivi non si sanno

“Sognare all’orizzonte un cielo azzurro senza nuvole”, è la parte del canzone della Amoroso che Luca ha scelto di condividere. In questo modo, fa intuire che tra Andrea e Giulia può tornare il sereno. Non si sanno ancora i motivi per cui questa coppia così innamorata ha preso una decisione così drastica.