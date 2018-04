Andrea Damante continua a soggiornare in America mentre Giulia De Lellis è stata avvistata a Verona in lacrime: ultime news sull’ex coppia

Sono giorni tribolati quelli che stanno vivendo Andrea Damante e Giulia De Lellis. D’altra parte momenti inevitabili dopo una love story tanto intensa. Il deejay continua a soggiornare a Los Angeles (motivi di lavoro ha spiegato), mentre la web influencer è stata avvistata in lacrime nelle scorse ore proprio nella città dell’ex fidanzato, Verona. A darne notizia è il sempre aggiornato blog Isa e Chia che, grazie a una ‘soffiata’, ha raccontato che l’ex gieffina vip era in compagnia della famiglia, che in questo periodo delicato la sta sostenendo e gli sta facendo forza. Probabilmente, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sta facendo i bagagli dalla città scaligera dove conviveva con Andrea.

Giulia, il pianto a Verona: le voci sui tradimenti e la presa di posizione delle ‘Bimbe’

La città che fino a pochi giorni fa è stato un nido d’amore, un bar, le lacrime e la compagnia degli affetti più stretti: è questo il ritratto del momento difficile vissuto da Giulia De Lellis. I motivi che hanno portato alla rottura con Damante restano un mistero. Alcune voci però parlano di sistematici tradimenti di lui (che sono stati bollati dal diretto interessato come ‘solo cattiverie’). Il chiacchiericcio su questa tesi si è fatto più rumoroso nel momento in cui la sorella della web influencer ha piazzato un like su un commento Instagram dove una gola profonda ha scritto di come avvenivano gli appuntamenti tra il deejay e altre ragazze. D’altro canto è giusto ri-sottolineare che al momento Damante ha smentito questa voce. Chi invece non l’ha smentita e pare stare dalla parte della sorella della De Lellis sono le sue fan più celebri, Le Bimbe.

“Volevamo essere neutre il più possibile, ma purtroppo ci resta abbastanza difficile”: le Bimbe si schierano

“Ciao ragazzi, volevamo essere neutre il più possibile ma purtroppo ci resta abbastanza difficile – scrivono le Bimbe di Giulia su Instagram in un recente post – è vero, ad ora ancora non sappiamo nulla di sicuro , ma dopo questo like (della sorella di Giulia, ndr) possiamo trarre le nostre conclusioni e quelle della famiglia di Giulia che mi sembra siano chiare”. Nel frattempo la De Lellis ha pubblicato anche una Stories struggente in cui saluta Verona: il passo del non ritorno è stato fatto.