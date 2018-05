Andrea Damante e Giulia De Lellis, la verità sull’incontro: parlano le Bimbe

Andrea Damante e Giulia De Lellis sono tornati insieme? No, parlano le Bimbe

Andrea e Giulia di Uomini e Donne si sono rivisti a Verona. La foto prontamente scattata da una fan ha fatto il giro del web e in molti hanno sognato un ritorno di fiamma. Ma la realtà è ben diversa e a chiarire la faccenda ci hanno pensato le Bimbe di Giulia De Lellis. Attraverso la loro pagina Instagram, le fedelissime della web influencer hanno seccamente smentito un incontro organizzato tra Giulia e Andrea e hanno puntualizzato che è stato soltanto un caso. Una circostanza non impossibile visto che la De Lellis è rimasta a vivere a Verona, la città dove Damante è nato e cresciuto, e ha preso in affitto un appartamento vicino alla casa del deejay.

La spiegazione delle bimbe di Giulia De Lellis

“Magari teniamo conto che abitano a 40 metri di distanza. E che Verona è piccola. E che frequentano gli stessi posti. E che capita di incontrarsi”, hanno scritto le bimbe di Giulia De Lellis a proposito della foto che immortala la loro beniamina di nuovo insieme ad Andrea Damante.

Giulia De Lellis non vuole più saperne di Andrea Damante

Dunque, solo un incontro fortuito: Giulia De Lellis non vuole più saperne del suo ex fidanzato. L’ultimo sfogo su Instagram parla chiaro: “In questa situazione nessuno parla perché non conviene, elementare no? Se invece lo facessi io potrei disintegrare volti… ma non ne ho voglia, mi reputo di più! Damante mi rivede l’anno del mai… ma questo lui lo sa bene e ora lo sapete anche voi”.