Andrea Damante e Giulia De Lellis: altri indizi sui motivi dell’addio, le Bimbe non hanno dubbi e Damante trema

Di certo c’è soltanto che Andrea Damante e Giulia De Lellis si sono lasciati. Il fulmine a ciel sereno si è ormai scaricato sul pianeta Damellis mandandolo in frantumi. Ora però in tantissimi (i fan dell’ex coppia sono milioni), convintisi del fatto (qualcuno inizialmente addirittura non aveva creduto nemmeno all’annuncio della De Lellis stessa), si stanno chiedendo: quali sono i motivi dell’addio? Possibile che fino a una manciata di giorni fa la coppia tripudiava d’amore ‘africano’ e ora ha tagliato tutti i ponti? Potrebbe essere venuto a galla qualcosa che ha sconquassato di punto in bianco un rapporto che sembrava solidissimo? Ed è a quest’ultimo interrogativo che sempre più persone stanno rispondendo di sì. Dovrebbe essere successo qualcosa di inaspettato. Detto fuori dai denti: Giulia ha davvero scoperto di essere stata tradita? Su questa tesi, nelle ultime ore, sono tornate a esprimersi le Bimbe (fangage di Instagram molto vicina alla web inlfuencer). E non hanno avuto dubbi, anche perché hanno scovato un altro indizio che secondo loro metterebbe Damante ulteriormente in difficoltà.

Il like che convince le Bimbe di Giulia: “Adesso che ti sei lasciato puoi finalmente uscirlo liberamente”

“Certo che qui rimanere neutri è impossibile”, scrivono nell’ultima Instagram Stories di oggi le Bimbe di Giulia. Nei giorni scorsi già avevano parlato di neutralità, in quanto sulla rottura, non avendo abbastanza elementi per esprimersi, si dichiaravano super-partes. Tuttavia un gesto della sorella della De Lellis aveva poi messo in guardia le fan sulla scottante vicenda. Nelle ultime ore però è successo dell’altro che ha portato le Bimbe ad affermare l’impossibilità di restare ‘neutre’. Un like di uno strettissimo collaboratore di Andrea è piovuto su questo commento, scritto da un utente Instagram sotto a una foto del deejay ritratto in mutande: “Adesso che ti sei lasciato puoi finalmente uscirlo liberamente”. Il doppio senso non ha bisogno di spiegazioni.

Damante prima si difende, poi fa calare il silenzio

Damante nel frattempo è negli Usa. Nonostante la distanza, gli sono giunti gli echi del chiacchiericcio che si sta diffondendo sulla fine della love story. Inizialmente si è difeso con i denti, bollando gli ‘spifferi di tradimento’ come ‘cattiverie’ e quindi smentendo il tutto. Da un paio di giorni però ha fatto calare il silenzio. Si attendono ulteriori dichiarazioni. Intanto Giulia ha salutato Verona, città dove ha convissuto con Andrea. Lo ha fatto in modo struggente e malinconico.