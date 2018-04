Andrea Damante su tutte le furie dopo Giulia: nuove dichiarazioni

Andrea Damante torna a parlare della rottura con Giulia De Lellis: la risposta alle critiche

L’improvvisa rottura tra Andrea Damante e Giulia De Lellis ha lasciato tutti senza parole. L’ex tronista e la sua fidanzata si sono detti addio. I fan di Uomini e Donne ne sono rimasti a dir poco sbalorditi. A dare la notizia è stata proprio la simpatica romana. Dopo ore di silenzio, anche l’ormai noto dj ha deciso di intervenire e dire la sua. Dopo aver sentito entrambe le campane, i fan dell’ex coppia hanno iniziato a riempire i social di domande, critiche, accuse e quant’altro. Di fronte alle polemiche nate sul web, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip è tornato a parlare. In alcune Instagram Stories, il giovane di Verona ha voluto precisare alcuni particolari dettagli.

Giulia e Andrea non stanno più insieme: Damante perde le staffe

Andrea Damante ha chiesto cortesemente di smetterla di criticare e di cercare del marcio dove non c’è. I reali motivi della rottura tra lui e Giulia li sanno solo loro e al momento sembrano non avere intenzione di rivelarli anche al pubblico. Come ha detto la stessa De Lellis: “I panni sporchi si lavano in casa propria.” In ogni caso, le parole dell’ex corteggiatrice del Trono Classico non sono bastate a far placare l’animo dei followers. Damante ha così deciso di chiarire una volta per tutte la sua posizione. “Allora raga, continuo a leggere cattiverie gratuite sulla nostra storia, su di me. Gente che scrive e si inventa cose solo per guadagnarci e prendere like. Giulia sa il motivo per cui ci siamo lasciati e vi prego quindi di stare nel vostro, stare tranquilli perché non ce n’è proprio motivo. E non capisco perché proprio dopo due anni fatalità sia venuto fuori tutto questo, fatalità.”

Andrea e Giulia: ultime news dopo l’addio

Insomma, Andrea sta cercando di mettere a tacere i gossip di queste ultime ore. Resta perciò un grande punto interrogativo sulle motivazioni che hanno spinto i due amatissimi a dirsi definitivamente addio. Sono davvero tanti gli ex di Uomini e Donne che sono intervenuti ed hanno commentato a loro modo la rottura tra Damante e la De Lellis.