Andrea Damante su tutte le furie contro Giulia De Lellis: lungo sfogo

Andrea Damante risponde a Giulia De Lellis: sfogo al veleno per l’ex tronista di Uomini e Donne

Andrea Damante ha rotto il silenzio di questi ultimi giorni. Dopo l’annuncio di Giulia De Lellis riguardo la loro rottura, l’ex tronista di Uomini e Donne aveva solo confermato la notizia, tenendo poi tutti i dettagli per sé. In ogni caso, come di consueto, di fronte ad un addio così inaspettato non si è potuto fare a meno di restare indifferenti. I fan dei due giovani ragazzi hanno iniziato a chiedere i motivi di tale scelta, iniziando anche a fare ipotesi a dir poco scomode e poco carine nei confronti dei diretti interessati. Quello più preso di mira è stato proprio il bel veronese. Sono tanti quelli che hanno puntato il dito contro Damante accusandolo di aver tradito la sua fidanzata.

Giulia De Lellis contro Andrea: Damante risponde attraverso i social

Giulia si è lasciata andare ad una precisa frase che ha lasciato tutti a bocca aperta. Di fronte alle nuove dichiarazioni della ragazza, Andrea si è visto quasi costretto a pubblicare un lungo e attesissimo post sul suo profilo Instgram. L’ex di Uomini e Donne sembra abbia perso le staffe. Il ragazzo è tornato a chiarire la sua posizione nei confronti della rottura con la De Lellis. A quanto pare, i rapporti tra i due sono tutt’altro che buoni. Il loro addio pare sia stato tutto fuorché pacifico. “Solamente chi condivide un certo rapporto di intimità può essere capace di interpretare atti e situazioni che altrimenti finirebbero con l’essere travisati; è questo il concreto significato dello storico proverbio ‘I panni sporchi si lavano in famiglia’.”

Andrea Damante risponde a Giulia De Lellis: le parole che non ti aspetti

Andrea pare sia stanco di tutte le cose che ha sentito dire in questi ultimi giorni. Dopo l’ultimo commento della sua ex fidanzata Giulia, il ragazzo ha perso le staffe nel vero senso della parola. “Non cadrà nel tranello mediatico raccontando quali siano stati i motivi della fine della nostra relazione. Non mi è mai piaciuto mettere in piazza le mie faccende private, non laverò MAI i miei panni sporchi in pubblico, così come è solito fare forse qualcun altro. Voi mi avere conosciuto per la mia buona educazione e, purtroppo, per amore, spesso ho dovuto subire le esuberanze di chi è abituato invece a condividere senza filtri e sentimenti intimi… per amore ho lasciato fare.”