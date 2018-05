Andrea Damante: “Ho commesso degli errori ma amo ancora Giulia”

Andrea Damante, intervista a Chi: la sua verità sulla fine della storia con Giulia De Lellis

Della fine della loro storia d’amore Andre Damante e Giulia De Lellis ne hanno parlato soprattutto attraverso i social. A distanza di poche settimane, però, a rompere il silenzio e a raccontare la sua verità c’ha pensato l’ex tronista di Uomini e Donne. Damante, infatti, in un’intervista rilasciata a Chi ha finalmente rotto il silenzio e, dopo la De Lellis, anche lui ha detto la sua sul loro rapporto. Di aver sbagliato Damante ne è consapevole, tant’è che al settimanale di Alfonso Signorini rivela: “Non sono perfetto, ho commesso degli errori. Sono umano. La colpa è stata solo mia”. Secondo lui, però, a danneggiare in qualche modo la loro vita privata sarebbero state sopratutto fama e popolarità. “Abbiamo vissuto due anni dentro una bolla, non siamo mai stati soli” ha infatti dichiarato Damante “Abbiamo avuto troppa gente addosso […] forse la nostra storia non ce la siamo mai goduti veramente”.

Andrea Damante ha tradito Giulia De Lellis? Risponde l’ex tronista di Uomini e Donne

Dopo l’annuncio di Giulia De Lellis, sui social alcuni hanno iniziato a parlare di alcuni possibili tradimenti di Damante (che sarebbero stati causa principale della loro rottura). Ma queste voci sono vere? A Chi Andrea ha risposto: “Provo dolore per la fine di questa storia. Io amo ancora Giulia e lei lo sa. Ho commesso degli errori, idem lei. Non voglio che resti rancore”. Se Andrea però sembra essere disposto a recuperare, lo stesso non si può dire della De Lellis. “Lei non mi segue più sui social: la trovo una bambinata” ha infatti dichiarato il volto noto di Uomini e Donne “Abbiamo condiviso tanto. Magari è solo un momento di rabbia”. Lui però non perde le speranze, tant’è che il rapporto con Giulia è ormai diventata una sua priorità.

Andrea Damante e Giulia De Lellis torneranno insieme? L’ex tronista spiazza: “Non è ancora detta l’ultima parola”

I sentimenti che Andrea Damante prova oggi per Giulia De Lellis sono probabilmente più forti di prima. “Giulia sarà una mamma perfetta, con me e senza di me” ha affermato Andrea “Lei merita il meglio. Ma tra noi due non è ancora stata detta l’ultima parola”.