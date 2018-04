Amici, Zic in lacrime: il cantante deluso

Amici 2018: i giudizi di Carlo e Rudy fanno sfogare Zic

Nella scorsa puntata del Serale di Amici, Zic è stato subito bloccato nella prima fase e non ha potuto esibirsi. Già in diretta, il cantante della Squadra Bianca aveva dimostrato la sua contrarietà riguardo alla decisione presa dalla commissione. In casetta, il ragazzo riceve dei filmati. Carlo Di Francesco afferma di non capire il perché Zic crede che il professore abbia paura di farlo esibire. Per Carlo, Zic non è incisivo. Anche Rudy Zerbi commenta: “Una bellissima serata, un bellissimo spettacolo anche senza le sue esibizioni”. Il cantante dei Bianchi non ci sta e si lascia andare ad uno sfogo. “Non vedo perché non mi si debba dare un minimo di attenzione” dice Zic. “Io me lo sono guadagnato come tutti gli altri questo posto” afferma ancora il ragazzo. Zic riprende poi il discorso del cantante e autore che aveva già fatto discutere i professori che apprezzano più la sua penna del resto.

Zic in lacrime ad Amici: “Lo so io cosa c’è dietro ad ogni singolo pezzo”

Dopo i giudizi dei professori Carlo e Rudy, Zic si lascia andare fino a piangere. Il cantante afferma di aver bisogno di scrivere per mantenere un equilibrio nella sua vita. Perché senza la scrittura nella sua vita l’equilibrio non ci sarebbe. “Non ho paura di niente e di nessuno” dice Zic. “Non ho paura di parlare della mia musica, ne conosco anche la minima battuta. Ogni singolo mio pezzo lo conosco perché l’ho suonato” afferma ancora. “Lo so io cosa c’è dietro ad ogni singolo pezzo. Non lo sa Carlo Di Francesco o Rudy Zerbi. Io sono un musicista. Io sono uno che la musica la vive a pieno” spiega Zic mentre cerca di pretendere rispetto.

Amici: Zic riuscirà ad esibirsi sabato?

Non resta che aspettare la puntata di sabato per scoprire se anche questa volta Zic verrà fermato o avrà la possibilità di esibirsi. Appuntamento il 21 Aprile alle 21.10 su Canale 5.