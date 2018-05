Amici, Valentina e Zic stanno insieme? Parla la ballerina

Amici, Valentina: “Zic non ha perso la testa per me”

Eliminata durante la puntata di Sabato da Amici, la ballerina Valentina Verdecchi non smette di credere nel suo sogno. Il suo percorso all’interno del talent show di Maria De Filippi non è stato dei più semplici. Tra le critiche, l’infortunio e la lontananza dal figlio Thomas, Valentina non ha mai mollato. All’interno della scuola di Amici, come raccontato nell’intervista a Coomingsoon, ha conosciuto delle persone importanti. Tra queste, legami speciali sono quelli con Filippo, Daniele, Luca e Zic. Proprio quest’ultimo, a dire della maestra Alessandra Celentano, sarebbe più di un semplice amico per Valentina. La notizia della possibile relazione tra Zic e Valentina è stata smentita dalla stessa ballerina che a Coomingsoon ha detto: “Zic? Assolutamente no, non ha perso la testa per me come ha detto la maestra. Ci vogliamo molto bene ma siamo solo grandi amici”. Valentina sarebbe fidanzata con un altro uomo e non con il cantante Zic.

Amici: Valentina Verdecchi svela chi vorrebbe come vincitore

Manca ormai poco alla tradizionale alzata di coppa di Amici. Tra i ballerini i giochi potrebbero concludersi già sabato. In gara Lauren della Squadra Blu e Bryan che ha cambiato squadra e ora è nei Bianchi. La ballerina Valentina, a Coomingsoon, rivela chi vorrebbe che vincesse il programma tra i due danzatori rimasti. “Assolutamente Lauren“ ha affermato. “Io non provo odio nei confronti di Bryan però posso dire che non è mai stato coerente con quello che diceva e quello che in realtà poi faceva” aggiunge Valentina. Poi si sposta sulla categoria canto: “Fuori dal circuito danza vorrei vincesse Irama“.

Valentina Verdecchi ora sogna di lavorare con Luca Tommassini

Vuole continuare a ballare Valentina Verdecchi che, nella stessa intervista, dice di voler lavorare con Luca Tommassini. Non smette di crederci Valentina che afferma: “Mi piacerebbe continuare a lavorare in televisione“. E ancora: “Spero anche di riuscire ad andare in America, entrare nei grandi corpi di ballo e garantire così un futuro economico per me e per mio figlio“.