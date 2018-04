Cosa è successo alla ballerina Valentina Verdecchi? La ballerina si è fatta male e potrebbe lasciare il programma

Brutte notizie per Valentina Verdecchi, la ballerina della Squadra Bianca di Amici 17. La giovane si è infortunata nel corso dell’ultima puntata del talent show e potrebbe lasciare il programma. Al momento la decisione è sospesa: solo sabato sera si saprà il futuro della giovane. Per una settimana Valentina non potrà provare alcuna coreografia e dopo questi giorni di pausa sarà il dottore a decidere cosa ne sarà della ragazza. A farlo sapere alla Verdecchi è stata Maria De Filippi, che ha fatto il possibile per confortare Valentina, che ha reagito malissimo a tale notizia.

L’infortunio di Valentina Verdecchi: la ballerina in lacrime

“Non è una cosa grave, non c’è nulla di rotto. Però non è detto che tu possa ricominciare a ballare. Sabato il dottore ti rivede ma se si conferma quello che teme lui potrebbe essere un problema”, ha comunicato Maria De Filippi a Valentina Verdecchi. La ballerina ha reagito male alla notizia e la conduttrice di Amici ha provato a confortarla. “Sono cose che succedono. La vita dei ballerini è anche questa. C’è lo strappo di un muscolo. Hai bisogno di un tot di giorni di riposo. Se questi giorni vanno oltre la settimana, diventa un problema per la trasmissione”, ha aggiunto la moglie di Maurizio Costanzo. Dunque, se dopo questa settimana – nella quale Valentina non potrà preparare alcuna coreografia -la situazione sarà ancora preoccupante, la ballerina sarà costretta a lasciare il programma.

Amici anticipazioni: ripescaggio tra i ballerini?

Se Valentina Verdecchi lascerà Amici, cosa accadrà al cast degli allievi? Ci sarà un ripescaggio tra i tre ballerini che sono già stati eliminati nelle prime due puntate, ovvero Filippo, Daniele e Sephora? Non resta che attendere la puntata di sabato!