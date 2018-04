Amici 2018 Serale, perché Valentina non vede il figlio Thomas: la sorpresa

Amici 2018 Serale, sorpresa per Valentina: il figlio Thomas sta bene

Chiusa nella “casetta” di Amici 2018 Serale, Valentina Verdecchi non vede il figlio. Così, nella seconda puntata di sabato 14 aprile, Maria De Filippi ha ben pensato di mettere in piedi una super sorpresa per la ballerina. Nel corso della puntata la conduttrice si è messa in collegamento con Sandra, la mamma di Valentina, che ha così parlato di Thomas, il figlio della danzatrice che ha 5 anni di età: “Tommy sta molto bene, ti guarda tutti i giorni, abbraccia la TV e ti bacia. Fa un balletto quando ti vede e un sacco di cose belle per te. Il bambino ti pensa sempre“.

Valentina Verdecchi e il figlio Thomas: perché ad Amici 2018 Serale non può vederlo

In tanti si sono chiesti come mai Valentina Verdecchi, concorrente di Amici 2018 Serale, non possa vedere suo figlio. L’arcano è stato presto svelato: il regolamento del programma di Canale5 prevede che i partecipanti al talent non abbiano contatti con l’esterno. In TV lo ha precisato anche la De Filippi, che parlando della ballerina ha detto: “Chiusa in casetta, non ha mai potuto vedere suo figlio Thomas“.

Alessandra Celentano critica Valentina: “Un disastro”

Nel secondo Serale di Amici 2018 Valentina si è esibita anche in una nuova “prova proibitiva ballo” contro Lauren. L’esibizione, però, non è affatto piaciuta ad Alessandra Celentano. La prof. di ballo ha così commentato la performance: “Non ci siamo proprio. Un disastro“.