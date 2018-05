Amici, Simona Ventura contro Heather Parisi: viene tirata in ballo pure Lorella Cuccarini

Ormai non ci sono più dubbi: c’è vera e propria antipatia tra le giurate di Amici 17 Simona Ventura e Heather Parisi. Nell’ultima puntata del talent show la conduttrice non ha risparmiato una frecciatina alla collega tirando in ballo Lorella Cuccarini, storica rivale della Parisi. In realtà a mettere in mezzo la Cuccarini sono stati gli autori che, durante la prova Lip Sync hanno fatto imitare Lorella all’ospite Laura Chiatti. Quando Marco Bocci ha confidato che la moglie balla spesso sulle note della Cuccarini, è intervenuta la Ventura: “E ti credo, Lorella Cuccarini è la numero uno”. Un’osservazione che molti telespettatori hanno ritenuto una vera e propria frecciatina a Heather Parisi. Ma come ha reagito quest’ultima?

La reazione di Heather Parisi davanti alla frecciatina di Simona Ventura

La reazione di Heather Parisi davanti alla frecciatina di Simona Ventura? Nessuna. L’americana ha preferito restare in silenzio e non controbattere agli elogi della bionda conduttrice per Lorella. Ma ha guardato l’imitazione della Cuccarini con un certo fastidio, come notato dal pubblico che su Twitter si è scatenato. A fine esibizione poi Laura Chiatti ha chiesto il parere di Heather Parisi ma la ballerina ha scelto ancora una volta di stare muta. Insomma, a quanto pare, la Parisi ha volutamente evitato di dare vita a nuovi litigi e screzi nello studio di Maria De Filippi…