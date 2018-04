Amici – Serale: anticipazioni della prima puntata di sabato 7 aprile 2018

Anticipazioni prima puntata di Amici 2018 – Serale: cosa farà Maria De Filippi?

Cresce l’attesa per il debutto in TV di Amici 2018 – Serale. La prima puntata andrà in onda in prima serata su Canale5 a partire dalle ore 21.10 circa di sabato 7 aprile. Così, Maria De Filippi torna in diretta alla guida del programma dopo che, fatte salve le finali, le puntate delle ultime cinque edizioni dello show sono state tutte registrate. Insomma, come sarà “l’inizio” targato De Filippi? Cosa dovremo aspettarci da parte sua in apertura di puntata? La conduttrice riserverà qualche sorpresa al pubblico o sceglierà uno stile di conduzione classico? In attesa di scoprirlo, ecco tutte le anticipazioni sulla scaletta del primo appuntamento col “Seralone”, trasmissione prodotta da Fascino p.g.t per Mediaset, curata da Eliana Guerra e con autori Luca Zanforlin, Mauro Monaco, Fabio Pastrello e Lella Sempio. Alla regia Andrea Vicario.

Amici 2018 Serale: le squadre e i concorrenti della prima puntata

Ad inizio prima puntata del Serale di Amici 2018, Maria De Filippi presenterà al pubblico le due squadre: la Bianca e la Blu, formate in tutto da quattordici concorrenti, sette allievi per ogni team. A comporre la Squadra Bianca sono: i cantanti Emma, Irama, Zic e i ballerini Daniele, Filippo, Luca e Valentina. Nella Squadra Blu invece figurano: i cantanti Biondo, Carmen, Einar, Matteo e i ballerini Bryan, Lauren e Sephora.

Quest’anno le due squadre non saranno rappresentate dai cosiddetti coach o direttori artistici, ma il programma prevede un nuovo regolamento a fasi (qui le novità del meccanismo). Nella prima fase le squadre non si scontrano, ma si esibiscono insieme all’ospite d’onore. A giudicare chi sono i concorrenti più meritevoli ci pensa la “commissione interna” formata dai professori. Nella seconda fase, sono gli ospiti musicali a scegliere con quali artisti duettare nel corso della serata. A giudicare è il pubblico da casa tramite il televoto. Nella terza fase le esibizioni dei concorrenti sono scelte dal nuovo direttore artistico Luca Tommassini. A contare sono i pareri dei sei super giudici della “commissione esterna”. A quest’ultima fase non accedono tutti i concorrenti e il vincitore di puntata può decidere chi “salvare”.

Tutti gli ospiti della prima puntata di Amici – Serale di sabato 7 aprile 2018

Per quanto riguarda gli ospiti, nella prima puntata del Serale di Amici di sabato 7 aprile 2018 ci saranno Laura Pausini, Fabri Fibra, Alice Merton e Geppi Cucciari. La Pausini sarà ospite in apertura e si esibirà insieme ai concorrenti delle due squadre. A Fabri Fibra ed Alice Merton, invece, toccherà il compito, non semplice, di decidere con quali dei concorrenti duettare. Verso il finale della prima puntata ci sarà spazio anche per l’intervento comico della Cucciari.