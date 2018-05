Sorpresa per Marco Bocci ad Amici: in studio c’è Laura Chiatti

Amici 2018 Serale: la sorpresa di Laura Chiatti per Marco Bocci

Nell’ottava puntata di Amici 2018 Serale, va in scena una super sorpresa per Marco Bocci. Laura Chiatti piomba in studio e canta “A mano a mano” di Rino Gaetano. Poco dopo, l’attore si rende conto di quanto succede e subito si commuove. Quindi, anche interpretando la frase del brano “Questo mio amore per te” l’attrice si avvicina al marito, lo prende per mano e gli regala un momento indimenticabile. Naturalmente Bocci sta al gioco, raggiunge il centro del palco e si lascia andare per una sorpresona che definisce scherzosamente un inaspettato “colpo basso“.

Maria De Filippi lascia lo studio di Amici

Nell’ottavo serale di Amici 2018, la sorpresa di Laura Chiatti a Marco Bocci è possibile anche grazie alla complicità di Maria De Filippi. Ad un certo punto della trasmissione, con una scusa la conduttrice lascia lo studio momentaneamente. Dopo alcuni secondi in cui le telecamere inquadrano le tende nere del teatro, la regia riprende la De Filippi e l’attrice impegnate in una breve conversazione dietro le quinte. Poco prima “Queen Mary” aveva abbandonato il palco, cercando così di creare un momento-curiosità, in fin dei conti riuscito.