Lauren Celentano entra nel corpo di ballo dei professionisti di Amici di Maria De Filippi

Il futuro di Lauren Celentano sarà in Italia. Arrivata ad Amici quasi per caso, complice una vacanza in Puglia, la giovane americana non solo ha vinto la categoria danza del programma ma ha pure ottenuto un contratto di lavoro. Come rivelato da Maria De Filippi nel corso della semifinale di Amici 17, a Lauren è stato proposto di entrare nel corpo di ballo del talent show di Canale 5. Una proposta che la ragazza non si aspettava ma che l’ha riempita di gioia. Dunque, la Celentano – che sottolineiamo non ha nessuna parentela con Alessandra Celentano – segue le orme di altri allievi della Scuola che sono diventati poi parte integrante della trasmissione. Gli ultimi a passare dallo stato di alunno a quello di professionista sono stati Andreas Muller e Sebastian Melo Taveira. Ma in Italia Lauren non ha trovato solo il lavoro: la Celentano si è infatti innamorata di un suo compagno di studi.

Lauren Celentano è fidanzata con Daniele di Amici 17

Ad Amici Lauren si è fidanzata con Daniele Rommelli, altro ballerino della diciassettesima edizione. Per amore della ragazza, Daniele ha cambiato Squadra al Serale: è passato dai bianchi ai blu. Rommelli è stato poi eliminato nel corso delle prime puntate ma non ha mai smesso di fare il tifo per la fidanzata. Senza dimenticare di mostrare il suo amore sui social network con dediche e frasi romantiche.

Chi è Lauren Celentano di Amici 17

Lauren Celentano è nata nel 1998 a Cheshire, in Connecticut, negli Stati Uniti. Ha iniziato a ballare all’età di 4 anni, quando sua madre l’ha iscritta in una scuola di danza. Da quel momento non ha più smesso di danzare. Come ballerina è molto versatile, tanto che ha provato hip-hop, modern jazz e tip-tap, oltre ad accostarsi al mondo dei musical, studiando anche canto e recitazione. Il suo sogno nel cassetto è esibirsi a Broadway.