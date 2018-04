Amici: la mamma di Biondo scrive una lettera a Heather Parisi

Amici 2018: la mamma di Biondo e la lettera aperta a Heather Parisi

Durante la diretta di Amici dello scorso sabato, la ballerina Heather Parisi fa delle critiche al cantante Biondo della Squadra Bianca. A questo punto arriva una lettera scritta da parte della mamma del cantante. Biondo è stato accusato dalla Parisi di imbrogliare per aver utilizzato l’autotune, uno strumento che renderebbe la sua voce intonata. Inoltre, la ballerina, non si è lasciata sfuggire l’occasione per dire pubblicamente che sua figlia è stata minacciata dai fan di Biondo. E oggi, su l’Ansa, troviamo una lettera aperta da parte della mamma di Biondo indirizzata proprio a Heather Parisi. “Signora Heather Parisi, le scrivo da madre a madre. Innanzitutto le esprimo piena solidarietà riguardo la disgustosa aggressione verbale ricevuta da sua figlia. Sono rimasta, però, basita quando ho assistito al linciaggio mediatico a cui lei ha sottoposto mio figlio Simone, in arte Biondo, durante la trasmissione di Amici 17 di sabato 21 aprile” scrive la donna. “Sì, sono rimasta sconcertata quando ho visto che ha adottato con mio figlio lo stesso metodo cruento da lei stigmatizzato quando a subirlo è stata sua figlia” aggiunge la mamma di Biondo.

La mamma di Biondo alla Parisi: “Lei ha approfittato della posizione privilegiata di donna di spettacolo”

“L’aspetto più deplorevole nel suo comportamento è che lei abbia approfittato della posizione privilegiata di donna di spettacolo. Nonché giudice della trasmissione, per esercitare in modo crudele e immotivato quell’attacco ad un ragazzo di 19 anni. Benché lei non abbia dimostrato che l’aggressione nei confronti di sua figlia abbia avuto in Simone l’esecutore materiale o il mandante morale. Lo ha rimproverato aspramente come se ne fosse responsabile, senza consentirgli una replica. Associando così, di fatto, l’immagine di mio figlio ad un reato di cyberbullismo. Attenzione, non si parla di gossip, stonature, uso di auto-tune, o altro, ma di reato. E la cosa è molto grave. Io per professione faccio la pedagogista” scrive la mamma di Biondo. La donna afferma di aver educato al meglio suo figlio insieme al padre. “Mi ha addolorato pertanto vedere come lei abbia minato con il suo atteggiamento quanto da noi costruito nel tempo. Mi aspetto infine che prevalga in lei il sentimento di madre. E che la porti ad attuare un concreto gesto di riconciliazione nei confronti di Simone. Con il quale, tengo a ricordarle, io non ho possibilità di contatti da quasi un mese” scrive ancora la madre del cantante.

Amici: la parola a Biondo dopo le critiche e la lettera della madre

“Apprezzo tantissimo” ha detto il cantante Biondo riferendosi alla lettera che sua madre ha scritto per Heather Parisi. Biondo ci tiene, poi, ad estraniarsi dalle minacce alla figlia della Parisi da parte dei fan del cantante cercando di far capire che quello che è stato fatto è un comportamento sbagliato. “Credo in quello che faccio” dice Biondo.