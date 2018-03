Amici, la lettera di Einar: ecco chi è “l’amico” segreto

Amici, la lettera di Einar: il cantante commuove tutti con le sue parole indirizzate al padre

Ad Amici, Einar è riuscito a commuovere tutti con la sua lettera. Ogni allievo della Scuola ha dovuto scrivere qualche riga per raccontare le loro emozioni sull’arrivo del Serale. In particolare, hanno dovuto rivelare i motivi per cui secondo loro devono arrivare sino alla fine. Ed ecco che le parole di Einar hanno fatto scendere qualche lacrimuccia. Ben sei pagine di grandi parole, dedicate a qualcuno che per lui è molto importante. Una commozione davvero forte, sia tra i suoi compagni che tra i professori. Non sono mancati i commenti da parte del pubblico, che ha subito intuito a chi fosse indirizzata la lettera. Ebbene le sue parole pare fossero rivolte a suo padre. Purtroppo Einar ha visto suo padre per l’ultima volta nell’anno 2012. Sappiamo, infatti, che l’uomo è morto. Non è mai stato molto presente nella sua vita. Einar si è trasferito in Italia all’età di nove anni e il padre ha scelto di restare a Cuba. La distanza, però, non li ha divisi e il legame tra i due è rimasto comunque acceso.

Amici, la lettera di Einar dedicata al padre che è morto

“Ciao amico mio”, si è conclusa così la lunga lettera di Einar ad Amici, che ha commosso tutti. Paola Turci ha così chiesto se il destinatario fosse un amico immaginario o qualcuno che fa parte della sua vita. Il cantante, visibilmente provato dopo aver ascoltato le sue stesse parole, ha scelto di non parlarne e di non rivelare la verità. Ma ecco che i telespettatori più attenti non hanno potuto non intuire che si trattasse proprio del padre. Conoscere questo dettaglio crea ancora più commozione, viste anche le lacrime di Einar, che non riusciva a smettere di piangere.

Einar ad Amici emoziona e commuove il pubblico, i compagni e i professori

Nonostante Einar abbia vissuto la sua vita lontano dal padre, il sentimento è sempre rimasto lo stesso. Pertanto, il cantante ammette nella lettera di non essersi dimenticato di lui. L’Ortiz si ritrova in sfida contro Carmen, per volere di Paola Turci. Durante la sua esibizione, in cui ha cantato il pezzo dedicato al padre, Einar non ha potuto trattenere le lacrime, commuovendo tutti ancora una volta.